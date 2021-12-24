Дехто дуже відповідально підходить до оздоблення приміщень, як і Джемма Маркланд. Жінка витратила на різдвяні прикраси 5 тисяч доларів. У нашому матеріалі розповідаємо, що з цього вийшло.

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Жінка витратила 5 тисяч доларів на різдвяний декор

31-річна Джемма Маркланд живе разом з 29-річним Кайлом та 12-річною дочкою Грейс від першого шлюбу. Жінка перетворила свій будинок на справжню зимову казку. Вона шаленіє від рожевого кольору, тому він переважає у різдвяних декораціях, які вартували понад 5 тисяч доларів.



Сім'я Джемми / Фото The Sun

Загалом Джемма придбала 5 ялинок та рожеву арку. Їй довелось витратити цілий тиждень на оздоблення великої домівки із чотирма спальнями. Вона обирала для цього прикраси у рожевому кольорі із глітером: кульки, олені та сніговики були в одній кольоровій гамі.



Жінка придбала 5 ялинок / Фото The Sun



Неймовірна краса / Фото The Sun

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Особливо ефектно виглядає дверна арка біля входу в будинок. Вона оздоблена гігантськими блискучими кульками. А завершальним у святковому декорі став ще й вінок, який Джемма вирішила повісити на двері. Вартість такого декору складала 1300 доларів.

Різдвяна арка біля будинку коштувала близько 1000 фунтів стерлінгів, але воно того варте,

– сказала Джемма.



Декорації вартістю 1300 доларів / Фото The Sun

Тож тепер весь дім сяє різдвяним настроєм та рожевими барвами: кожна спальня прикрашена ялинкою та іншими святковими атрибутами.

Мені подобається те, що вийшло. Ми також прикрашали минулого року, але це не було так масштабно. Ми часто змушуємо людей зупинятися, щоб сфотографуватися перед нашим домом. Це дійсно привертає увагу,

– ділиться жінка.