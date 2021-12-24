Некоторые очень ответственно подходят к оформлению помещений, как Джемма Маркланд. Женщина потратила на рождественские украшения 5 тысяч долларов. В нашем материале рассказываем, что из этого вышло.
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Женщина потратила 5 тысяч долларов на рождественский декор
31-летняя Джемма Маркланд живет вместе с 29-летним Кайлом и 12-летней дочерью Грэйс от первого брака. Женщина превратила свой дом в настоящую зимнюю сказку. Она безума от розового цвета, поэтому он преобладает в рождественских декорациях, которые стоили более 5 тысяч долларов.
Семья Джеммы / Фото The Sun
В общей сложности Джемма приобрела 5 елок и розовую арку. Ей пришлось потратить целую неделю на украшение большого дома с четырьмя спальнями. Она выбирала для этого украшения в розовом цвете с глитером: шарики, олени и снеговики были в одной цветовой гамме.
Женщина приобрела 5 елок.
Невероятная красота / Фото The Sun
Особенно эффектно смотрится дверная арка у входа в дом. Она украшена гигантскими блестящими шариками. А завершающим в праздничном декоре стал еще и венок, который Джемма решила повесить на дверь. Стоимость такого декора составляла 1300 долларов.
Рождественская арка у дома стоила около 1000 фунтов стерлингов, но оно того стоит,
– сказала Джемма.
Декорации стоимостью 1300 долларов / Фото The Sun
Теперь весь дом сияет рождественским настроением и розовыми красками: каждая спальня украшена елкой и другими праздничными атрибутами.
Мне нравится то, что вышло. Мы также украшали в прошлом году, но это не было столь масштабно. Мы часто заставляем людей останавливаться, чтобы сфотографироваться перед нашим домом. Это действительно привлекает внимание,
– делится женщина.