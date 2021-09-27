Ролик став досить популярним у тіктоці. За кілька днів його переглянули понад 2,5 мільйони разів. Мама дітей переконує, що вони були спокійними: не бігали, не скакали, а просто сиділи за столиком, спілкувалися та сміялися.

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Утім, жінка була переконана, що забігайлівка – не найкраще місце для дітей з аутизмом. Вона запропонувала їм покинути заклад, а ще почала вимагати у власника, щоб він безплатно приніс їй їжу. Щось на кшталт компенсації за зіпсутий похід в кафе.

Згодом мама показала, як діти поводилися за столом. Вона переконана, що все було цілком нормально. А відвідувачка просто роздратувалася без всілякої причини.

Ще один доказ того, що я, мій друг і мої діти (загалом за столиком сиділо шестеро дітей, – Life 24) не зробили нічого поганого. Вони сміялися і розмовляли. Ці "дорослі" відмовлялися платити, кричали й бігали до нашого столику, – зазначила мама.

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Як вдалося вирішити ситуацію – жінка так і не пояснила. В одному із відео вона зазначила, що власник пояснив агресивній відвідувачці, що діти нічого поганого не робили.