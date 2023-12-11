Босоніжки, що знайшла жінка, були розпарованими та у дуже поганому стані. Однак це не зупинило її. Як виглядає взуття після перевтілення та як жінці вдалося його відновити, розповідає 24 Канал.

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Як виглядали босоніжки до та після рятувальної операції

Жінка врятувала дизайнерські босоніжки J Vincent фактично зі сміттєвого кошика. Історією своєї знахідки Люба Шуль поділилася у тікток.

Вони були у поганому стані. Крім того, знадобилося кілька хвилин, щоб знайти обидві пари взуття, бо вони були розділені. Однак я побачила в них потенціал,

– каже жінка.

Люба принесла босоніжки додому та почистила їх. Для того, щоб повернути взуттю гарний вигляд, вона вимила та вичистила його щіткою з засобом для миття посуду, а також содою. Крім цього, жінка обробила його перекисом водню, щоб продезінфікувати та відбілити взуття.

Як виглядають босоніжки після очищення: дивіться відео

Я застосовувала процес очищення, показаний на відео, до всього взуття, а не лише до його кінчика,

– додала Люба в описі до відео.

Коли вона відмила босоніжки остаточно, жінка залишила їх сохнути на сонці на кілька годин, а після цього обережно запакувала у спеціальний мішечок. У ньому вона залишила взуття на ніч у холодильнику, щоб "знищити залишки мікробів".

Після цієї процедури жінка показала готові босоніжки, що, безперечно, змінили свій вигляд і перетворилися на приголомшливу майже нову пару взуття.

