Дівчина виклала у мережу відео, у якому вона з подругами розрізають її весільну сукню. Вбрання зазнало суттєвої трансформації, передає 24 Канал.

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Дівчата обрізали довжину та рукава

Наречена зі своїми подругами, вочевидь, перед самим початком церемонії були не задоволення кінцевим образом. Тому вони вирішили внести свої корективи. Жінки сміливо оперували ножицями та зробили сукню нареченої більш сучасною.

Жінка перед початком церемонії розрізала весільну сукню: дивіться відео

При цьому жінки не використовують жодних додаткових інструментів. Вони не робили викрійки чи чогось такого, а просто почали обрізати сукню. Вони суттєво вкоротили її та зробили більш відкритою.

З частини тканини, яку вони відрізали, жінки зробили прикрасу для волосся. Образ виглядав гармонійно.

Сама наречена на відео розповідає, що ідея цілком спонтанна.

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