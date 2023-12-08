Девушка выложила в сеть видео, в котором она с подругами разрезает ее свадебное платье. Наряд претерпел существенную трансформацию, передает 24 Канал .
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Девушки обрезали длину и рукава
Невеста со своими подругами, очевидно, перед самым началом церемонии были не удовлетворены конечным образом. Потому они решили внести свои коррективы. Женщины смело оперировали ножницами и сделали платье невесты более современным.
Женщина перед началом церемонии разрезала свадебное платье: смотрите видео
При этом женщины не используют дополнительных инструментов. Они не делали выкройки или чего-нибудь такого, а просто начали обрезать платье. Они существенно укоротили ее и сделали более открытой.
Из части ткани, которую они отрезали, женщины сделали украшение для волос. Образ выглядел гармонично.
Самая невеста на видео рассказывает, что идея вполне спонтанна.
Конечный результат: смотрите видео
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