Пара зустрічалася вже рік часу, але на початку стосунків хлопець переїхав з Атланти до Флориди. Тому кохана раз в місяць приїжджала до нього та гостювала упродовж двох тижнів. Утім, остання зустріч виявилася фатальною: про це жінка розповіла у кількох відео у своєму тіктоці yummyyamsssss.

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Жінка приїхала досить пізно – о першій ночі. Вона вклала дітей спати й пішла в душ: там зрозуміла, що хлопець їй зраджував.

Коли я відкрила шафку у ванній, то побачила там рожеву зубну щітку. В іншому відсіку були жіночі засоби для догляду за тілом… А я знаю, що він не користується жіночим лосьйоном, – розповідає блогерка.

Жінка спробувала вияснити, звідки в хлопця з’явилися ці речі. Той спершу сказав, що вони завжди були в нього вдома. Хоч згодом почав доводити, що щітку й засоби для догляду приніс його друг. Блогерку не задовольнила ця відповідь: вона почала збиратися додому.

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Зрештою хлопець зізнався, що "закрутив" роман з коханкою, яка ще й завагітніла від нього. Жінка була шокована: вона дев’ять годин їхала до нього, щоб дізнатися про зраду.

Іншого виходу не було – я пішла від нього. Це шок, бо ми зустрічалися цілий рік. Він був практично як вітчим для моїх дітей, – завершила розповідь блогерка.

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