Цю історію на своїй сторінці у тіктоці розповіла власниця невеликого бізнесу – магазину жіночої білизни. Саме їй одного дня прийшло дивне повідомлення від клієнтки, яка підозрювала свого хлопця у зраді.

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Дівчина розповіла, що кілька місяців тому вона випадково побачила на його пошті лист від інтернет-магазину, у якому йшлося про замовлення білизни. Здавалось би, у цьому немає нічого такого, якби не один нюанс, який змусив її задуматись про зраду: "Він не дарував мені ніякого одягу, а потім поводився досить дивно. Тому мені цікаво, чи можете ви сказати, на яку адресу надсилали одяг? Вибачте, що турбую".

Дівчина дізналась неприємну інформацію

Звісно ж, власниця магазину не могла розкривати інформацію про замовлення сторонній особі. Проте їй стало шкода дівчину, тому вона погодилась просто перевірити, чи комплект надіслали на ім'я її хлопця Виявилось, що попри те, що замовлення здійснював хлопець, пакунок треба було відправити дівчині на ім'я Валері.

Ця відповідь стала справжнім відкриттям для клієнтки. Дивний збіг обставин міг означати подвійну зраду, адже дівчина шоковано сказала: "О боже, це ж ім'я моєї найкращої подруги".

Дівчина підозрює, що хлопець зраджує їй з кращою подругою / Фото Pexels

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Відео, у якому підприємиця показала текст цього листування, набрало понад 10 мільйонів переглядів! Багато користувачі почали засуджувати власницю бізнесу за те, що вона розкрила ім'я адресата, не дотримуючись конфіденційності:

"Ти не можеш розкривати ніяку інформацію про клієнтів, навіть якщо вони підозрюють у чомусь свого хлопця. Це незаконно"

"Ну тепер вона знає її адресу"

"У тебе є якісь професійні секрети чи ні?"

"Ти не мала казати навіть ім'я"

Проте дехто підтримав її у бажанні допомогти дівчині та вважає, що вона вчинила правильно, навіть якщо розкрила особисті дані. А одна коментаторка навіть припустила, що, можливо, у хлопця й не було нічого поганого на думці, а ситуацію можна пояснити простіше:

"Що як хлопець хотів зробити їй сюрприз, але не хотів, щоб вона знайшла подарунок вдома, тому попросив її подругу зберегти поки що замовлення у себе"

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Повне відео можна подивитись тут: