Эту историю на своей странице в тиктоке рассказала владелица небольшого бизнеса – магазина женского белья. Именно ей однажды пришло странное сообщение от клиентки, которая подозревала своего парня в измене.

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Девушка рассказала, что несколько месяцев назад она случайно увидела на его почте письмо от интернет-магазина, в котором говорилось о заказе белья. Казалось бы, в этом нет ничего такого, если бы не один нюанс, который заставил ее задуматься об измене: " Он не дарил мне никакой одежды, а потом вел себя довольно странно. Поэтому мне интересно, можете ли вы сказать, на какой адрес присылали одежду? Извините за беспокойство".

Девушка узнала неприятную информацию

Конечно же, владелица магазина не могла раскрывать информацию о заказе постороннему лицу. Однако ей стало жалко девушку, поэтому она согласилась просто проверить, отослали ли комплект на имя ее парня. Оказалось, что несмотря на то, что заказ осуществлял парень, заказ надо было отправить девушке по имени Валери.

Это ответ стал настоящим открытием для клиентки. Странное стечение обстоятельств могло означать двойную измену, ведь девушка шокировано сказала: "О боже, это же имя моей лучшей подруги".

Девушка подозревает, что парень изменяет ей с лучшей подругой / Фото Pexels

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Видео , в котором предпринимательница показала текст этой переписки, набрало более 10 миллионов просмотров! Многие пользователи начали осуждать владелицу бизнеса за то, что она раскрыла имя адресата, не соблюдая конфиденциальности:

"Ты не можешь раскрывать никакую информацию о клиентах, даже если они подозревают в чем-то своего парня. Это незаконно"

"Ну теперь она знает ее адрес"

"У тебя есть какие-то профессиональные секреты или нет?"

"Ты не должна говорить даже имя"

Однако некоторые поддержал ее в желании помочь девушке и считают, что она поступила правильно, даже если раскрыла личные данные. А один комментатор даже предположил, что, возможно, у парня не было ничего плохого на уме, а ситуацию можно объяснить проще:

"Вдруг парень хотел сделать ей сюрприз, но не хотел, чтобы она нашла подарок дома, поэтому попросил ее подругу сохранить пока заказ у себя"

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