Жінка закохує хлопців своєю зовнішністю: у неї немає кількох зубів

Блогерка розповіла про свої стосунки із чоловіками. У дівчини немає кількох зубів, але це їй взагалі не заважає мати "армію" прихильників.

Американська блогерка на ім’я Лілі закликає усіх дівчат не соромитися власної зовнішності. Вона показала свою особливість, яку змогла з часом прийняти: жінка не має двох передніх зубів, але це не заважає їй вести активне соціальне життя.

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Лілі розповіла, що чоловіки, які до неї залицяються, часто дізнаються про це вже на першому побаченні. Вона завжди витягує свою щелепу: це її дуже веселить.

Я люблю їм сказати: "Зараз я тобі дещо покажу". І я дістаю протези. Вона зразу просять повернути зуби на місце, – каже блогерка.

Дівчина не соромиться своєї зовнішності / Скриншот тікток lilyymagno

Лілі не збирається соромитися через таку особливість і вважає, що партнери мають знати правду. Блогерка не хоче це приховувати. Утім, дівчина так і не розповіла, як вона зуміла втратити два передніх зуби.

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Ви завжди бачите в Інтернеті ідеальну картинку, але вона часто відрізняється від реальності. Я хочу бути собою, – стверджує Лілі.

Зараз на дівчину підписані аж 247 тисяч людей у тіктоці. Більше відео ви можете переглянути за посиланням нижче.