Очікування та реальність: як святковий декор у стилі Disney став суцільним розчаруванням

Австралійка замовила новорічний декор у стилі Disney, однак товар, який прийшов, зруйнував всі очікування. Замість гарної прикраси жінка отримала суцільне розчарування.

Як виглядає декор, який прийшов жінці, що з ним не так та якою б мала бути покупка, розповідаємо далі.

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Як виглядає "непересічний" казковий декор

Мати популярного австралійського відеоблогера Себа Лаза була розчарована та спустошена, коли отримала свій святковий декор у стилі Disney. Різдвяна скульптура виглядала скоріше гротескно, ніж гламурно.

Інфлюенсер сказав, що його мама замовила зимовий керамічний декор на сайті, який позиціонує себе як універсальний магазин доступних товарів. За його словами, жінка була неприємно вражена, коли розгорнула коробку, повну деформованих фігурок.

Багаторівневе "дерево", що крутиться, разом із поїздом, котрий рухається біля основи, замком Попелюшки на вершині та статуетками багатьох інших діснеївських красунь не виправдало очікувань мами блогера та зовсім не відповідало оригіналу.

У своєму відео Себ Лаз показав, як виглядає декор, що зовсім не виправдовує очікувань, та переосмислив імена персонажів кожної казки: "Красуня та Чудовисько" перетворились на "Чудовисько та Чудовисько", а "Спляча красуня" стала "Сплячим неподобством".

Як виглядає діснеївське дерево: дивіться відео

Нестандартний декор був надзвичайно зіпсованим до найдрібніших деталей. На статуетках можна побачити як зухвало асиметричні брови, так і перекошені посмішки.

Водночас оригінальний товар, що продається на Amazon, має зовсім інший вигляд. Це гарний декор з безліччю персонажів, що виглядають точнісінько, як їхні прототипи з мультиків.

Оригінальний декор від Disney виглядає бездоганно / Фото Amazon

"Непересічний та дизайнерський" декор, що отримала мама блогера, глядачі ж відео порівняли з дитячим саморобним виробом, але водночас зазначили, що цього, ймовірно, слід було очікувати від сайту, який сумно відомий тим, що постачає неідеальні товари.