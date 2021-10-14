Жінка замовила дорогий весільний торт і розчарувалась: це повний провал

Американка замовила в кондитерській весільний торт своєї мрії за кілька сотень доларів. Натомість вона отримала десерт, який гідний порівняння "Очікування – Реальність", адже він виглядає зовсім не так, як на початкових фото.

Співачка та стилістка з американського міста Нешвілл поділилась на своїй сторінці у тіктоку невдачею, яке спіткало її напередодні весілля. Вона хотіла ідеальний торт, як на картинках у Pinterest, та кондитерам не вдалось втілити її референси у життя.

Читайте також Новий тріумф українських вин: SHABO завоювали 4 медалі на міжнародному конкурсі в Німеччині

Жінка показала, що фото бажаного торта вона й справді знайшла на сторінці Марти Стюарт у Pinterest. Вона мріяла про красивий асиметричний торт на кілька ярусів з продуманими деталями: прикрашений елегантними білими квітами, гілочками та красивими чорними мазками, які утворюють гармонійну композицію.

Наречена мріяла про весільний торт, як у Pinterest / Скриншот з тіктока @agwright1231

Торт був просто зіпсований

Натомість, коли торт вже був готовий, стилістка побачила, що кондитери промахнулись, адже перед нею стояла бліда копія її мрії.

Вони спромоглися лише на неохайний громіздкий десерт, з нерівними ярусами. Замість квітів та зелені торт недбало прикрасили перлинами, яких там не мало бути, та просто чорними плямами, розкиданими по всій поверхні торта.

Замість вишуканого весільного торта наречена отримала провал / Скриншот з тіктока @agwright1231

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Жінка заплатила за замовлення немаленьку суму – 550 доларів. Та те, що вона отримала, не мало нічого спільного з референсами, які вона надіслала. Відео, яка показує, що "дорожче" не означає "краще", подивились понад 370 тисяч користувачів. Вони були обурені таким результатом:

"Я б просто сиділа й у відчаї хиталась на підлозі"

"Якщо вони не здатні зробити таке, могли б просто сказати"

"Я ніколи не пекла торти, але думаю після кількох уроків на ютубі та пляшки вина, я могла б зробити краще"

Користувачі просили її розповісти, що вона відчула, коли вперше побачила цей торт. Тож в іншому відео жінка показала свою емоційну реакцію. На ньому видно, що вона просто шокована й от-от заплаче, а рідні її втішають.

@agwright1231 Reply to @agwright1231 … my immediate reaction to seeing the cake. THE. cake. the wedding. cake. ♬ Spongebob - Dante9k

Торт вдалось виправити

Та все виявилось не так погано, як здавалось спочатку. Після весілля стилістка показала, що один із найголовніших атрибутів святкування був врятований.

Цікаво Несіть гроші: наречена обурила рідню дивними вимогами перед весіллям

Її подруга допомогла вирівняти покриття на торті, прибрати жахливі темні плями та прикрасити його квітами, тож на самому святі він виглядав вже досить пристойно.

Навіть найгірший торт вдалось виправити / Скриншот з тіктока @agwright1231