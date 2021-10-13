Авторка поділилася своїми роздумами на розважальному ресурсі Reddit. Вона спершу намагалася зрозуміти її вчинок, але тепер просто відмовляється приходити на весілля. Адже сестра поставила ультиматум: або родичі роблять все так, як вона хоче; або їх не запрошують.

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"Моя сестра виходить заміж у січні. Вона вибрала одяг для кожного найближчого члена її сім’ї та сім’ї нареченого. Моє плаття – 350 доларів, костюм чоловіка – 290 доларів, плаття для дочки – 120 доларів, а для сина – костюм за 80 доларів. Окрім того, ми маємо оплатити проживання в готелі… Сімейна кімната там коштує 500 доларів. Я сказала, що це забагато. І ми не можемо собі цього дозволити", – написала авторка.

Жінка думала над тим, щоб не прийти на весілля. Та все-таки вони з чоловіком вирішили проігнорувати вимоги та відвідати свято. Але це був лише початок: наречена почала вимагати від кожного подарунок за 600 доларів, а ще – вся сім’я мала оплатити молодятам медовий місяць. Тут жінка вже не витримала.

Наречена хотіла, щоб рідні дали їй гроші ще йна медовий місяць / Фото Unsplash

Вона заявила, що мої батьки, мій чоловік та я повинні ще й оплатити їх медовий місяць. А це – 2,5 тисячі доларів. Одразу після цього я написала, що ми не йдемо на весілля, – завершує авторка.

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Жінка вважає, що, мабуть, відмовитися від весілля – було поганим рішенням. Адже після цього почався "справжній хаос" у їхній сім’ї. Попри це, користувачі Reddit переважно підтримали авторку: