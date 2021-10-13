Авторка поделилась своими размышлениями на развлекательном ресурсе Reddit. Она сначала пыталась понять ее поступок, но теперь просто отказывается приходить на свадьбу. Ведь сестра поставила ультиматум: или родственники делают все так, как она хочет; или их не приглашают.

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"Моя сестра выходит замуж в январе. Она выбрала одежду для каждого ближайшего члена его семьи и семьи жениха. Мое платье – 350 долларов, костюм мужа – 290 долларов, платье для дочери – 120 долларов, а для сына – костюм за 80 долларов. Кроме того, мы должны оплатить проживание в гостинице... Семейная комната там стоит 500 долларов. Я сказала, что это много. И мы не можем себе этого позволить", – написала авторка.

Женщина думала над тем, чтобы не прийти на свадьбу. Все-таки они с мужем решили проигнорировать требования и посетить праздник. Но это было только начало: невеста потребовала от каждого подарок за 600 долларов, а еще – вся семья должна была оплатить молодоженам медовый месяц. Здесь женщина уже не выдержала.

Невеста хотела, чтобы родные дали ей деньги еще и на медовый месяц / Фото Unsplash

Она заявила, что мои родители, мой муж и я должны еще и оплатить их медовый месяц. А это – 2,5 тысячи долларов. Сразу после этого я написала, что мы не идем на свадьбу, – заключает автор.

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Женщина считает, что, видимо, отказаться от свадьбы – было плохим решением. Ведь после этого начался "настоящий хаос" в их семье. Несмотря на это, пользователи Reddit преимущественно поддержали авторку: