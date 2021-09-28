Жінка збентежена через дивний вчинок сусідів: вони вкрали в неї їжу

Британка замовила доставку їжі, але нічого смачненького так і не дочекалася. Вона підозрює, що кур’єр помилково привіз піцу сусідам. А ті просто взяли та й забрали її, хоча жінка все заздалегідь оплатила.

Тепер британка не знає, що робити. З одного боку, сервіс доставки визнав свою помилку та повернув гроші, а з іншого – сусіди просто безплатно з’їли піцу і навіть не переживали, що вони її не замовляли.

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2 дні тому я замовила їжу. Так виглядає, що кур’єр привіз замовлення не в той будинок. Коли я вийшла на вулицю, що викинути сміття, то побачила, як сусідська дитина їла піцу у своєму садку з того кафе, з якого я замовляла. Чесно кажучи, я не розумію такого вчинку від сусідів, – розповідає жінка.

Сусіди просто забрали чуже замовлення і не заплатили / Фото Pexels

Вона хотіла розібратися із сусідами, але чоловік її зупинив. Він переконував, що краще взагалі не йти до таких людей. Тим паче, що це вже не перша конфліктна ситуація із цими сусідами.

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"Чоловік переконав мене вчора не йти до сусідів, адже в них була гучна вечірка. А раніше я ввічливо хотіла дізнатися, чому їхній собака постійно гавкає, а у відповідь отримала безліч образ", – згадує жінка.

Вона звернулася з порадою до користувачів ресурсу Mumsnet, що вони зробили б у цій ситуації. Ось кілька цікавих коментарів: