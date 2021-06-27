Американка Дженніфер Доукер організовує екскурсії на одному із найбільших озер США та Канади Гурон. Одного дня їй потрібно було вимити вікна на судні, тому жінка була змушена пірнати під воду. Під час одного із занурень вона випадково знайшла стареньку зелену пляшечку, яка виглядала як звичайне сміття.

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Згодом Дженніфер побачила: всередині пляшечки було послання. Воно прекрасно збереглося, враховуючи, скільки йому років.

"Якщо ви знайшли цей лист, то верніть пляшку Джорджу Морроу з Шебойгану, штат Мічиган, і розкажіть, де знайшли записку. Серпень, 1926 рік", – текст послання.

Жінка написала про це у фейсбуці на сторінці її роботодавця. Вона дуже сподівалася знайти автора листа або ж принаймні його родичів, щоб повернути записку. Звісно, шансів було небагато. Але історія отримала своє продовження!

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Отож, подивіться, що я знайшла, коли прибирала сміття… Хто-небудь знає Джорджа Морроу, який написав би це приблизно в 1926 році, або членів його сім’ї, – йшлося у дописі.

Історія неймовірно завірусилася у соцмережі. Цей допис поширили аж 106 тисяч разів! Згодом допитливі люди змогли знайти більше інформації про таємничого Джорджа Морроу: виявилося, що він народився у 1908 році – користувачі знайшли його реєстраційну карточку.

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Через кілька днів сама Дженніфер написала, що їй вдалося знайти нащадків Джорджа Морроу! За даними ресурсу WKFR, чоловік помер ще у 1995 році. Однак жінка змогла відшукати його дочку Мішель.

"Завдяки вашій допомозі ми змогли зв’язатися із дочкою Джорджа Морроу, Мішель Прімо! Якою ж дивовижною подією була наша сьогоднішня розмова в Zoom. Ми з нетерпінням чекаємо побачити Мішель на борту нашого судна у вересні цього року. Мішель сказала, що вона буде рада, якщо ми покажемо записку і пляшку її батька всім нашим пасажирам… Величезне дякую усім, хто допоміг нам зв’язатися із Мішель", – написала Дженніфер.