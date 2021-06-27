Американка Дженнифер Доукер организовывает экскурсии на одном из крупнейших озер США и Канады Гурон. Однажды ей нужно было вымыть окна на судне, поэтому женщина вынуждено ныряла под воду. Во время одного из погружений она случайно нашла старую зеленую бутылочку, которая выглядела как обычный мусор.

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Впоследствии Дженнифер увидела: внутри бутылочки было послание. Оно прекрасно сохранилось, учитывая, сколько ему лет.

"Если вы нашли это письмо, то верните бутылку Джорджу Морроу с Шебойгана, штат Мичиган, и расскажите, где нашли записку. Август, 1926", – текст послания.

Женщина написала об этом в фейсбуке на странице ее работодателя. Она очень надеялась найти автора письма или по крайней мере его родственников, чтобы вернуть записку. Конечно, шансов было немного. Но история получила свое продолжение!

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Итак, посмотрите, что я нашла, когда убирала мусор... Кто-нибудь знает Джорджа Морроу, который написал бы это примерно в 1926 году, или членов его семьи, – написала женщина.

История невероятно завирусилася в соцсети. Эту публикацию репостнули аж 106 тысяч раз! Впоследствии любознательные люди смогли найти больше информации о таинственном Джордже Морроу: оказалось, что он родился в 1908 году – пользователи нашли его регистрационную карточку.

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Через несколько дней сама Дженнифер написала, что ей удалось найти потомков Джорджа! По данным ресурса WKFR, мужчина скончался еще в 1995 году. Однако женщина смогла найти его дочь Мишель.

"Благодаря вашей помощи мы смогли связаться с дочерью Джорджа Морроу, Мишель Примо! Каким же удивительным событием была наша сегодняшняя беседа в Zoom. Мы с нетерпением ждем увидеть Мишель на борту нашего судна в сентябре этого года. Мишель сказала, что она будет рада, если мы покажем записку и бутылку ее отца всем нашим пассажирам ... Огромное спасибо всем, кто помог нам связаться с Мишель", – написала Дженнифер.