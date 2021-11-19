Інцидент трапився у магазині жіночого одягу Windsor, який розташований у місті Модесто (Каліфорнія, США). Американка Налеллі Валенсія записала відповідне відео у тіктоці, яке набрало майже 650 тисяч переглядів. Власники магазину вже відреагували на скаргу жінки.

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Налеллі була шалено розлючена: вона встигла приміряти кілька речей, доки не побачила, що на стелі розташована камера. За її словами, це взагалі незаконно! Не можна встановлювати камери спостереження біля кімнат для примірки одягу.

Ви хочете мені сказати, що вони просто дивилися за мною, коли я була голою? Вау, я дуже роздратована, бо буквально зауважила все лише тоді, коли вдягала свої речі, – написала Налеллі.

Дівчина підозрює, що її знімали на камеру в магазині одягу / Скриншот тікток naeevalencia

Користувачі тіктоку були обурені від цієї ситуації. Хоча деякі люди почали заспокоювати Налеллі. Вони гадають, що насправді все цілком нормально:

Це просто жах!

Дуже цікаво, скільки людей вже встигли скористатися цією кабінкою.

Це фейкові камери.

Ця камера, мабуть, "дивиться" у зовсім іншому напрямку.

Що відповіли власники магазину

Представники магазину Windsor оперативно відповіли на скаргу клієнтки. Вони написали в коментарях, що ситуацію швидко вирішили, а її насправді ніхто не знімав.

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Підкреслюємо, що цю камера залишилася в бутіку від попередніх власників. Вона не була робочою. Ми забрали її з нашого магазину, – відписали представники Windsor.

Повне відео можете переглянути нижче