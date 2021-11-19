Инцидент случился в магазине женской одежды Windsor, расположенном в городе Модесто (Калифорния, США). Американка Налелли Валенсия записала соответствующее видео в тиктоке, которое набрало почти 650 тысяч просмотров.

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Налелли была взбешена: она успела примерить несколько вещей, пока не увидела, что на потолке расположена камера. По ее словам, это вообще незаконно! Нельзя устанавливать камеры наблюдения возле комнат для примерки одежды.

Вы хотите мне сказать, что они просто смотрели за мной, когда я была гола? Вау, я очень раздражена, потому что буквально заметила все только тогда, когда одевала свои вещи, – написала Налелли.

Девушка подозревает, что ее снимали на камеру в примерочной магазина одежды / Скриншот тикток naeevalencia

Пользователи тиктока были возмущены от этой ситуации. Хотя некоторые люди стали успокаивать Налелли. Они думают, что на самом деле все вполне нормально.

Это просто ужас!

Очень интересно, сколько людей уже успели воспользоваться этой кабинкой.

Это фейковые камеры.

Эта камера, видимо, "смотрит" совсем в другом направлении.​

Что ответили владельцы магазина

Представители магазина Windsor оперативно ответили на жалобу клиентки. Они написали в комментариях, что ситуацию быстро разрешили, а ее действительно никто не снимал.

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Подчеркиваем, что эта камера осталась в бутике от предыдущих владельцев. Она не была рабочей. Мы забрали ее из нашего магазина, – отписали представители Windsor.

Полное видео можно просмотреть ниже