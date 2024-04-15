Жінка знайшла таємну кімнату в підвалі свого 200-річного дому: як виглядає загадкове приміщення

Деякі будинки мають секрети, які виявляються тільки через роки. Щось подібне сталося і з жінкою, яка зрозуміла, що в її помешканні є те, про що вона навіть не підозрювала.

Вона й гадки не мала, що під її будинком є приховане приміщення, закрите цегляною стіною. Що відомо про знахідку жінки, розповідаємо далі.

Також цікаво Зворушливі слова змусили зашарітися: дівчина знайшла любовний лист свого прадіда

Як жінка знайшла таємну кімнату у своєму будинку

Користувачка з нікнеймом @mysteeipong розповіла в одному зі своїх роликів у тікток про те, як виявила таємну кімнату в підвалі свого 200-річного будинку. Знахідка була зовсім не такою, як вона очікувала.

Жінка зізналася, що в її 200-річному будинку є "моторошний підвал". Вона й гадки не мала, що там є таємна кімната, закрита цегляною стіною.

Власниця будинку виявила знахідку після того, як помітила протікання через те, що в підвалі накопичилася вода. Виявивши зачинені двері, вона з партнером вирішила дослідити їх далі, взявши з собою необхідні інструменти.

На щастя, це шлакоблоки, тому вони порожнисті всередині, ми впоралися з першою частиною, але ще не впоралися з другою. Причина, через яку ми не змогли пройти, полягає в тому, що ця кімната заповнена камінням,

– зазначила жінка.

Як виглядає таємна кімната: дивіться відео

Побачивши відео, багато людей почали висловлювати свої припущення в розділі коментарів.

"Дівчинка! Будинок 200-річної давнини? Це може бути прохід до підземної залізниці", "Ви, безумовно, не повинні відкривати ці двері. Вони явно були зачинені з якоїсь причини, просто відійдіть", "Входьте з шавлією, святою водою та іншими речами", "Що за жах в Амітівіллі. Потрібно тікати", – писали вони.

Я не знала, що мій будинок пов'язаний із підземною залізницею. Ми пошукали наше місто, і виявилося, що за вісім хвилин їзди від нього розташована станція,

– поділилась жінка в одному з пізніших відео.

Вона додала, що все ж таки не змогла повністю розкрити, що знаходиться всередині кімнати, бо вона завалена камінням.