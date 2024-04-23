У ЗМІ розповіли цікаву й непросту життєву ситуацію жінки. Роні росла в складних умовах, а коли її життя сколихнула звістка про важку хворобу, то жінка знайшла порятунок у татуюванні.

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Нове життя з новим татуюванням

Роні Еріксен розповіла, що її дитинство було дуже складним. Її батьки вживали наркотики, алкоголь, а вона була частиною цього кошмару. Школа також не стала порятунком, адже вона стала жертвою булінгу. Окрім того, у дитинстві Роні з мамою часто переїжджала, а тому не могла знайти справжніх друзів.

У підлітковому віці Роні раптово перестала говорити. Тоді лікарі заявили, що це було початком пізнього аутизму, хоча жінка вважає, що це була її форма самозахисту.

У 15 років Роні разом з братом вперше відвідала студію татуювань та пірсингу в Рейк'явіку в Ісландії. Коли вона переглядала каталоги з татуюваннями, то побачила маленьке татуювання дівчини-диявола.

Гортаючи каталоги татуювань, я натрапила на малюнок крихітної, пухкенької дівчини-диявола, яка топлес і з гордістю орудує вилами. Це щось запалило в мені – голос, з яким я могла себе ідентифікувати. З огляду на всю ненависть, яку я отримувала, я відчувала себе демонізованою своєю мамою. Якщо мені судилося стати лиходійкою, я подумала, що потрібно це зробити так, щоб це було видно всьому світу,

– пригадує Роні своє перше тату.

Роні Еріксен у підлітковому віці: дивіться фото

Через місяць Роні знову повернулася до тату-салону й зробила ангела на другому плечі, щоб відобразити й свою доброту. Так вона досягла певного балансу. З плином часу татуювання почали відігравати важливу роль, адже кожен новий малюнок допомагав жінці долати життєві труднощі.

У 2017 році життя Роні кардинально змінилося. Тоді лікарі поставили їй страшний діагноз – розсіяний склероз, й почався складний етап життя. Роні почала проходити курс лікування аутоімунного захворювання, а її чоловік пішов від неї, не бажаючи ускладнювати своє життя. Якось жінка гортала історичний журнал і побачила Гель – богиню підземного світу у германо-скандинавській міфології. Її зображення напівлюдини, напівсмерті відгукнулося у душі Роні й вона вирішила зробити тату на обличчі.

У цьому образі я нарешті побачила відображення свого власного обличчя, яке я давно хотіла повернути собі. Зробивши її, я народилася заново,

– розповіла жінка.

Татуювання на обличчі Роні: дивіться фото

Після татуювання вікінга на обличчі Роні змогла зосередитися на собі й почати нове життя, попри складну хворобу. Так, вона почала ходити на терапію й грати у футбол.

Нині Роні дбає не лише про себе, а й допомагає іншим людям зі складними аутоімунними хворобами. Вона виступає на захист психічного здоров'я та відновлення після травм, використовуючи свій особистий досвід для просвіти та підтримки інших людей.