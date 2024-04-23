В СМИ рассказали интересную и непростую жизненную ситуацию женщины. Рони росла в сложных условиях, а когда ее жизнь всколыхнуло известие о тяжелой болезни, то женщина нашла спасение в татуировке.

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Новая жизнь с новой татуировкой с новой татуировкой

Рони Эриксен рассказала, что ее детство было очень сложным. Ее родители употребляли наркотики, алкоголь, а она была частью этого кошмара. Школа также не стала спасением, ведь она стала жертвой буллинга. Кроме того, в детстве Рони с мамой часто переезжала, а потому не могла найти настоящих друзей.

В подростковом возрасте Рони внезапно перестала говорить. Тогда врачи заявили, что это было началом позднего аутизма, хотя женщина считает, что это была ее форма самозащиты.

В 15 лет Рони вместе с братом впервые посетила студию татуировок и пирсинга в Рейкьявике в Исландии. Когда она просматривала каталоги с татуировками, то увидела маленькую татуировку девушки-дьявола.

Листая каталоги татуировок, я наткнулась на рисунок крошечной, пухленькой девушки-дьявола, которая топлес и с гордостью орудует вилами. Это что-то зажгло во мне – голос, с которым я могла себя идентифицировать. Учитывая всю ненависть, которую я получала, я чувствовала себя демонизированной своей мамой. Если мне суждено стать злодейкой, я подумала, что нужно это сделать так, чтобы это было видно всему миру,

– вспоминает Рони свое первое тату.

Рони Эриксен в подростковом возрасте: смотрите фото

Через месяц Рони снова вернулась в тату-салон и сделала ангела на втором плече, чтобы отразить и свою доброту. Так она достигла определенного баланса. С течением времени татуировки начали играть важную роль, ведь каждый новый рисунок помогал женщине преодолевать жизненные трудности.

В 2017 году жизнь Рони кардинально изменилась. Тогда врачи поставили ей страшный диагноз – рассеянный склероз, и начался сложный этап жизни. Рони начала проходить курс лечения аутоиммунного заболевания, а ее муж ушел от нее, не желая усложнять свою жизнь. Как-то женщина листала исторический журнал и увидела Гель – богиню подземного мира в германо-скандинавской мифологии. Ее изображение получеловека, полусмерти отозвалось в душе Рони и она решила сделать тату на лице.

В этом образе я наконец увидела отражение своего собственного лица, которое я давно хотела вернуть себе. Сделав ее, я родилась заново,

– рассказала женщина.

Татуировка на лице Рони: смотрите фото

После татуировки викинга на лице Рони смогла сосредоточиться на себе и начать новую жизнь, несмотря на сложную болезнь. Так, она начала ходить на терапию и играть в футбол.

Сейчас Рони заботится не только о себе, но и помогает другим людям со сложными аутоиммунными болезнями. Она выступает в защиту психического здоровья и восстановления после травм, используя свой личный опыт для просвещения и поддержки других людей.