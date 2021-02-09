Молоді американки повністю переобладнали старий шкільний автобус на неймовірну квартиру. Така несподівана ідея дозволила їм зекономити аж 450 тисяч доларів!

Джерело: Інстаграм adelita_buslife

Дівчата Крістін та Кеті вирішили не шукати легких шляхів. Вони кинули свої зйомні квартири та придбали старенький потріпаний автобус, якому понад 30 років. Ціна питання – 7,5 тисяч доларів.

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Як змінився зовнішній вигляд автобуса / Фото adelita_buslife

Кеті, Крістін та песик Лоліта / Фото adelita_buslife

Тепер – це затишна квартира площею у 28 квадратних метрів. Тут є все, що потрібно для життя: кухня із раковиною та меблями, вітальня з диванчиком та тумбочкою, спальня з двомісним ліжком і навіть туалет із душовою кабіною.

Вітальня із диванчиком / Фото adelita_buslife

Маленька кухня в автобусі / Фото adelita_buslife

Туалет в новій квартирі / Фото adelita_buslife

Дівчата не змогли обійтися без допомоги професіоналів. Робітники перепланували автобус, ізолювали приміщення та провели електрику. Також дуже допомогли родичі однієї із дівчат: вони володіють мебельним бізнесом, тому зробили все під замовлення.

Планування квартири / Фото adelita_buslife

Вся креативна затія обійшлася у близько 50 тисяч доларів. А середня ціна будинку у центральному районі Лос-Анджелеса – 500 тисяч доларів. Різниця у 10 разів!

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Все дуже компактно та затишно / Фото adelita_buslife

Місце для сніданку, обіду та вечері / Фото adelita_buslife

Зараз квартира повністю готова для життя. Дівчата живуть разом із собакою Лолітою та час від часу подорожують на вихідних. Адже автобус досі може їздити! Наскільки зручне таке помешкання – цікаве питання. Але жінки дуже задоволені.

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Спальня у помешканні / Фото adelita_buslife

Пара веде свій блог в Інстаграмі, де ви можете зробити віртуальну прогулянку автобусом.