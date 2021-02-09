Женщины превратили грязный школьный автобус в уютный дом: удивительные фото
Молодые американки полностью переоборудовали старый школьный автобус на невероятную квартиру. Такая неожиданная идея позволила им сэкономить до 450 тысяч долларов!
Источник: Инстаграм adelita_buslife
Девушки Кристин и Кэти решили не искать легких путей. Они бросили свои съемные квартиры и приобрели старенький потрепанный автобус, которому более 30 лет. Цена вопроса – 7,5 тысяч долларов.
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Как изменился внешний вид автобуса / Фото adelita_buslife
Кэти, Кристин и собака Лолита / Фото adelita_buslife
Теперь – это уютная квартира площадью 28 квадратных метров. Здесь есть все, что нужно для жизни: кухня с раковиной и мебелью, гостиная с диваном и тумбочкой, спальня с двухместной кроватью и даже туалет с душевой кабиной.
Гостиная с диванчиком / Фото adelita_buslife
Маленькая кухня в автобусе / Фото adelita_buslife
Туалет в новой квартире / Фото adelita_buslife
Девушки не смогли обойтись без помощи профессионалов. Рабочие перепланировали автобус, изолировали помещения и провели электричество. Также очень помогли родственники одной из девушек: они владеют мебельным бизнесом, поэтому сделали все под заказ.
Планировка квартиры / Фото adelita_buslife
Вся креативная затея обошлась в около 50 тысяч долларов. А средняя цена дома в центральном районе Лос-Анджелеса – 500 тысяч долларов. Разница в 10 раз!
Все очень компактно и уютно / Фото adelita_buslife
Место для завтрака, обеда и ужина / Фото adelita_buslife
Сейчас квартира полностью готова для жизни. Девушки живут вместе с собакой Лолитой и время от времени путешествуют на выходных. Ведь автобус еще может ездить! Насколько удобно такое жилье – интересный вопрос. Но женщины очень довольны.
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Спальня в доме / Фото adelita_buslife
Пара ведет свой блог в Инстаграме, где вы можете сделать виртуальную прогулку по автобусу.
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