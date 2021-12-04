Жінки пофарбували волосся у сірий, щоб приховати свій вік: їм це вдалось

4 грудня 2021 , 18:22
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Джерело:

24 канал

Часто жінки намагаються приховати свій вік за допомогою фарби для волосся, дорогих засобів по догляду чи косметологів. Проте потрібно вміти приймати і любити себе у будь-якому віці.

Це довела стилістка з Каліфорнії, яка не приховувала сивину за фарбою, а навпаки, підкреслювала її. Вона фарбувала жінок у сірий колір, і це спрацювало.

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Жінки пофарбувались у сірий, аби підкреслити сивину

Ця жінка "перейшла на світлу сторону". Новий колір їй дуже личить.


Новий колір дуже личить / Фото Twizz

Сірий колір був гарною ідеєю, щоб приховати вік.


Гарна робота стиліста / Фото Twizz

Неймовірне перевтілення жінки.


Новий образ дуже гарний / Фото Twizz

Здається, природа сама обирає для нас "найкращий колір".


Цей колір неймовірний / Фото Twizz

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А ця жінка виглядає просто неймовірно у новому образі.


Дуже красива жінка / Фото Twizz

Якщо поєднати чорний і білий, вийде гарний сірий мікс.


Гарне поєднання чорного та білого / Фото Twizz

Тепер догляд за волоссям буде куди простішим, з таким фарбування, адже приховувати сивину не потрібно.


Сивину не потрібно приховувати / Фото Twizz

Ця жінка точно знайшла "свій" колір.


Жінка має чудовий вигляд / Фото Twizz

Сталевий колір, гарна стрижка і можна надовго забути про сивину.


Феєричне перевтілення / Фото Twizz

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А це фарбування повторює натуральну сивину жінки.


Неймовірна краса / Фото Twizz

Автор: Ірина Бенцак