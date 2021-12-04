Жінки пофарбували волосся у сірий, щоб приховати свій вік: їм це вдалось
Джерело:24 канал
Часто жінки намагаються приховати свій вік за допомогою фарби для волосся, дорогих засобів по догляду чи косметологів. Проте потрібно вміти приймати і любити себе у будь-якому віці.
Це довела стилістка з Каліфорнії, яка не приховувала сивину за фарбою, а навпаки, підкреслювала її. Вона фарбувала жінок у сірий колір, і це спрацювало.
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Жінки пофарбувались у сірий, аби підкреслити сивину
Ця жінка "перейшла на світлу сторону". Новий колір їй дуже личить.
Новий колір дуже личить / Фото Twizz
Сірий колір був гарною ідеєю, щоб приховати вік.
Гарна робота стиліста / Фото Twizz
Неймовірне перевтілення жінки.
Новий образ дуже гарний / Фото Twizz
Здається, природа сама обирає для нас "найкращий колір".
Цей колір неймовірний / Фото Twizz
А ця жінка виглядає просто неймовірно у новому образі.
Дуже красива жінка / Фото Twizz
Якщо поєднати чорний і білий, вийде гарний сірий мікс.
Гарне поєднання чорного та білого / Фото Twizz
Тепер догляд за волоссям буде куди простішим, з таким фарбування, адже приховувати сивину не потрібно.
Сивину не потрібно приховувати / Фото Twizz
Ця жінка точно знайшла "свій" колір.
Жінка має чудовий вигляд / Фото Twizz
Сталевий колір, гарна стрижка і можна надовго забути про сивину.
Феєричне перевтілення / Фото Twizz
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А це фарбування повторює натуральну сивину жінки.
Неймовірна краса / Фото Twizz