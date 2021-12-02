У порівняно новому тренді "I am Woman" жінки демонструють, якими різними вони бувають у своєму житті під однойменну пісню. Що ж, нічого складного у цьому челенджі немає, однак для австралійської блогерки Брітні Сондерс все закінчилось кумедним провалом. Але вона й так задоволена!

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Ось типовий приклад тренду "I am Woman"

Брітні також вирішила взяти участь у челенджі, але її спроба виявилася відверто невдалою. Вона хотіла зняти все на одному із пляжів в Австралії. Задум був непоганим!

Жінка спеціально одягнула ефектне червоне бікіні та залізла у воду. Тільки вона забула про один "незначний" нюанс: погода була досить вітряною, тому здійнялися великі хвилі. Втриматися на ногах у таких умовах – непросте завдання.

Брітні Сондерс у червоному бікіні. Усе відео – наприкінці матеріалу / Скриншот тікток brittney_saunders

Австралійка встигла пройти всього кілька кроків, як хвиля просто збила її з ніг. Жінка спробувала піднятися, але знову повалилася у воду. Попри це, Брітні все одно опублікувала свою невдалу спробу в тіктоці – і зірвала справжній "куш".

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Несподівано відео набрало понад 12 мільйонів переглядів та аж 20 тисяч коментарів. Люди подякували Брітні за те, що вона підняла їм настрій: