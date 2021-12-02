В сравнительно новом тренде "I am Woman" женщины демонстрируют, как разными они бывают в своей жизни под одноименную песню. Что ж, ничего сложного в этом челлендж нет, однако для австралийской блогерши Бритни Сондерс все закончилось забавным провалом. Но она и так довольна!

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Вот типичный пример тренда "I am Woman"

Бритни также решила поучаствовать в челлендж, но ее попытка оказалась откровенно неудачной. Она хотела снять все на одном из пляжей в Австралии. Замысел был неплохим!

Женщина специально надела эффектное красное бикини и забралась в воду. Только она забыла об одном "незначительном" нюансе: погода была довольно ветреной, поэтому поднялись большие волны. Удержаться на ногах в таких условиях – непростая задача.

Бритни Сондерс в красном бикини. Все видео – в конце материала / Скриншот тикток brittney_saunders

Австралийка успела пройти всего несколько шагов, как волна просто сбила ее с ног. Женщина попыталась подняться, но снова свалилась в воду. Несмотря на это, Бритни все равно опубликовала свою неудачную попытку в тиктоке – и сорвала настоящий "куш".

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Неожиданно видео набрало более 12 миллионов просмотров и 20 тысяч комментариев. Люди поблагодарили Бритни за то, что она подняла им настроение: