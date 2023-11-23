Татуювання з ластовинням стали б'юті-трендом для багатьох жінок. Водночас не всі задоволені тим, куди рухається сучасна мода.

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Тренд здивував

Для тих, кого школі дражнили через ластовиння і які звикли приховувати його, "тренд" став здивуванням. Тату-майстриня поділилася трансформаціями своїх клієнтів.

Мері Віційовська показала своїх клієнток одразу після процедури, а також, коли все загоїлося.

На перших кадрах у дівчат яскраві червоні плями на обличчі. Втім, згодом намальоване чорнилом ластовиння стало менш помітним та природнішим.

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Вона також пояснила, як працює "фальшиве ластовиння".

Це штучне ластовиння, тату-ластовиння не залишиться на їхніх обличчях назавжди. Чорнила, які я використовую, зникнуть через два-три роки, залежно від вашої шкіри та того, як ви про неї дбаєте,

– зазначила майстриня.

Вона переконує, що тату не залишаться з дівчатами до 80 років.

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