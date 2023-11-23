Татуювання з ластовинням стали б'юті-трендом для багатьох жінок. Водночас не всі задоволені тим, куди рухається сучасна мода.
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Тренд здивував
Для тих, кого школі дражнили через ластовиння і які звикли приховувати його, "тренд" став здивуванням. Тату-майстриня поділилася трансформаціями своїх клієнтів.
Мері Віційовська показала своїх клієнток одразу після процедури, а також, коли все загоїлося.
На перших кадрах у дівчат яскраві червоні плями на обличчі. Втім, згодом намальоване чорнилом ластовиння стало менш помітним та природнішим.
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Вона також пояснила, як працює "фальшиве ластовиння".
Це штучне ластовиння, тату-ластовиння не залишиться на їхніх обличчях назавжди. Чорнила, які я використовую, зникнуть через два-три роки, залежно від вашої шкіри та того, як ви про неї дбаєте,
– зазначила майстриня.
Вона переконує, що тату не залишаться з дівчатами до 80 років.
Найтатуйованіший чоловік у світі
- Марсело Де Соуза Рібейро, бразильський тату-майстер на тілі якого 1500 татуювань. Їхня загальна вартість становить 34 тисячі євро.
- Внаслідок усіх модифікацій (мовиться не тільки про тату) чоловік став схожий на "інопланетного диявола". Зокрема, він видалив вказівний палець і розділив руку навпіл, "зайві" м'язи та шкіру теж вирізали, щоб кінцівка виглядала такою, як у прибульця.
- Його останнє тату – застібка-блискавка – створює ілюзію, ніби він вдягнув костюм людського тіла. Крім цього у Де Соуза Рібейро також металеві зуби-ікла, підшкірні імпланти та роздвоєний язик.