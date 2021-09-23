Жінку не обслужили в кафе через те, що вона глуха: персонал їй не повірив

Американка, яка має проблеми зі слухом, розплакалася через прикру ситуацію, що трапилася з нею в одному із популярних закладів в Каліфорнії. Вона хотіла замовити чай, але персонал ніяк їй не допоміг.

Жінка розповіла свою історію у тіктоці shannon_heroux. Всього за кілька днів відео набрало понад 11 мільйонів переглядів. Це допомогло розв'язати проблему!

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Шеннон попросила працівницю кафе зняти маску, щоб вона могла читати відповіді по губах. Співробітниця відмовилася це зробити й одразу покликала менеджера.

За цей час Шеннон отримала замовлення на таксі – вона там працює. Тому жінка хотіла якнайшвидше замовити чай та й поїхати за клієнтом. Але так не вийшло.

Шеннон нічого не чує, але може розмовляти / Фото скриншот тікток shannon_heroux

Менеджер теж відмовився знімати маску, хоч жінка повторювала, що їй необхідно читати по губах. Також він не захотів писати свої відповіді на листку. Шеннон припускає, що менеджер просто їй не повірив.

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Я відчувала, що він мені не повірив. Не повірив, що я глуха, бо я досить добре розмовляю. Це благословення та прокляття водночас, – ділиться емоціями жінка.

Ситуацію вдалося оперативно вирішити. Після того, як відео жінки стало вірусним у тіктоці, представники закладу та менеджер вибачилися перед Шеннон. Вона сподівається, що в її улюбленій мережі Dunkin 'Donuts більше ніколи не будуть повторювати такі помилки.