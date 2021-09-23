Женщина рассказала свою историю в тиктоке shannon_heroux. Всего за несколько дней видео набрало более 11 миллионов просмотров. Это помогло решить проблему!

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Шеннон попросила сотрудницу кафе снять маску, чтобы она могла читать ответы по губам. Девушка отказалась это сделать и сразу позвала менеджера.

За это время Шеннон получила заказ на такси – она ​​там работает. Поэтому женщина хотела как можно быстрее заказать чай и поехать за клиентом. Но так не получилось.

Шеннон ничего не слышыт, но может разговаривать / Фото скриншот тикток shannon_heroux

Менеджер также отказался снимать маску, хоть женщина повторяла, что ей необходимо читать по губам. Также он не захотел писать свои ответы на листке. Шеннон предполагает, что менеджер просто ей не поверил.

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Я чувствовала, что он мне не поверил. Не поверил, что я глухая, ведь я достаточно хорошо говорю. Это благословение и проклятие одновременно, – делится эмоциями женщина.

Ситуацию удалось оперативно решить. После того, как видео женщины стало виральным в тиктоке, представители заведения и менеджер извинились перед Шеннон. Она надеется, что в ее любимой сети Dunkin 'Donuts больше никогда не будут повторять такие ошибки.