Жінку вигнали з пляжу через надто відвертий купальник: що вона одягнула – фото

Американка спокійно загоряла собі на пляжі, доки не трапилася справжня халепа. Відвідувачі вирішили вигнати її через занадто відвертий купальник. Але є один нюанс.

Досить несподівана ситуація трапилася на одному із популярних пляжів на Гаваях. Розслаблена американка Саванна Сімс навіть не сподівалася, що її купальник може обурити місцевих мешканців. Про це шокована блогерка розповіла у своєму тіктоці savysimsyo. Відео вже переглянули понад мільйон разів!

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Все почалося після того, як поруч з нею прилягла пара із дітьми. Саванна одразу побачила, що дуже не сподобалася тамтешній жінці.

Коли сім’я вийшла з машини і почала розстелятися поруч зі мною, я почула, як мама сказала своєму партнеру: "Я не можу цього допустити" і "Це ненормально для мене". Тому я спиталася, чи все нормально. У відповідь сказали, що не хочуть бачити мої сідниці та інші частини мого тіла, – згадує історію блогерка.

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Дівчина показала купальник, який викликав обурення у матері. Цікаво, що сама жінка була одягнута у стринги.

Купальник, через який стався конфлікт / Скриншот тікток savysimsyo

"Вона вигнала мене, а потім зняла спідницю і розмахувала своїми стрингами. Або вона лицемір, або діло було зовсім в іншому", – стверджує Саванна.

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Підписники підтримали блогерку і придумали власні версії, чому так сталося. Були й жартівливі коментарі: