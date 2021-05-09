Досить несподівана ситуація трапилася на одному із популярних пляжів на Гаваях. Розслаблена американка Саванна Сімс навіть не сподівалася, що її купальник може обурити місцевих мешканців. Про це шокована блогерка розповіла у своєму тіктоці savysimsyo. Відео вже переглянули понад мільйон разів!
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Все почалося після того, як поруч з нею прилягла пара із дітьми. Саванна одразу побачила, що дуже не сподобалася тамтешній жінці.
Коли сім’я вийшла з машини і почала розстелятися поруч зі мною, я почула, як мама сказала своєму партнеру: "Я не можу цього допустити" і "Це ненормально для мене". Тому я спиталася, чи все нормально. У відповідь сказали, що не хочуть бачити мої сідниці та інші частини мого тіла, – згадує історію блогерка.
Дівчина показала купальник, який викликав обурення у матері. Цікаво, що сама жінка була одягнута у стринги.
Купальник, через який стався конфлікт / Скриншот тікток savysimsyo
"Вона вигнала мене, а потім зняла спідницю і розмахувала своїми стрингами. Або вона лицемір, або діло було зовсім в іншому", – стверджує Саванна.
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Підписники підтримали блогерку і придумали власні версії, чому так сталося. Були й жартівливі коментарі:
- Я би залишилася і затверкала.
- Це не той дух Алоха, в якому ми виросли.
- Тобі варто було б залишитися, бо вони не мають права контролювати, хто перебуває на пляжі.
- Здається, вона трішки небезпечна. Це її проблема, а не твоя.
- Вона, мабуть, побачила, як її чоловік дивився на тебе.