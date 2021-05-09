Достаточно неожиданная ситуация случилась на одном из популярных пляжей на Гавайях. Расслабленная американка Саванна Симс даже не думала, что ее купальник может возмутить местных жителей. Об этом шокирована блогерша рассказала в своем тиктоке savysimsyo. Видео уже просмотрели более миллиона раз!
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Все началось после того, как рядом с ней прилегла пара с детьми. Саванна сразу увидела, что очень не понравилась тамошний женщине.
Когда семья вышла из машины и начала расстилаться рядом со мной, я услышала, как мама сказала своему партнеру: "Я не могу этого допустить" и "Это ненормально для меня". Поэтому я спросила, все ли нормально. В ответ она сказал, что не хочет видеть мои ягодицы и другие части моего тела, – вспоминает блогерша.
Девушка показала купальник, который вызвал возмущение у матери. Интересно, что сама зачинщица конфликта была одета в стринги.
Купальник, из-за которого случился конфликт / Скриншот тикток savysimsyo
"Она выгнала меня, а потом сняла юбку и размахивала своими стрингами. Или она лицемер, или дело было совсем в другом", – утверждает Саванна.
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Подписчики поддержали блогершу и придумали собственные версии, почему так все случилось. Были и шуточные комментарии:
- Я бы осталась и затверкала.
- Это не тот дух Алоха, в котором мы выросли.
- Тебе следовало бы остаться, потому что они не имеют права контролировать, кто находится на пляже.
- Кажется, она немного опасна. Это ее проблема, а не твоя.
- Она, видимо, увидела, как ее муж смотрел на тебя.