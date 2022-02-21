Живуть окремо: подружжя роз'їхалось і стало щасливим
Джерело:Insider
Щасливі разом – це точно не про це подружжя. Чоловік з дружиною стали щасливішими. коли роз'їхались у різні квартири.
Сана і Аднан Аханд одружені майже 10 років. Вони довго намагались відповідати традиційним канонам сім'ї, але рік тому наважились все кардинально змінити і стали щасливими.
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Жінка з чоловіком живуть окремо
Сана здивувала користувачів тіктоку, коли зізналась, що живе з чоловіком окремо. Як вияснилось, партнери разом ухвалили таке рішення і зараз щасливі.
Ми прожили разом 6,5 років, перш ніж вирішили встановити власні правила та робити те, що найкраще підходить для нас і нашої історії кохання,
– написала Сана Аханд.
Чоловік з жінкою одружились у віці 20 років через тиск з боку родини. На той час вони були разом у відносинах 1 рік та 3 місяці.
У нашій культурі, якщо ви закінчили коледж, наступним кроком є шлюб,
– пояснює дівчина, яка народилась у Південній Азії.
Весілля Сани і Аднана Аханд / Фото Insider
Тоді Сана хотіла зосередитись на своїй кар'єрі, але не хотіла руйнувати відносини з Аднаном. До того ж молодята сприймали шлюб, як формальність. Кілька років тому вони зловили себе на думці, що перетворились у традиційну сім'ю, де чоловік заробляє гроші, а дружина дбає про побут, чого обоє ніколи не хотіли.
З віком пара також втратила зв'язки з друзями та пристрасть в особистих стосунках. Тоді жінка спробувала влаштуватись на роботу, аби допомогти швидше створити фінансову базу для переїзду у Нью-Йорк.
Ми просто жили один для одного, а не для себе. Я поверталася додому, пила вино, лягала спати, і я просто вигоріла. А він працював з дому в той час, чекаючи, коли я повернуся додому цілий день,
– розповідає жінка.
Аби врятувати свої стосунки, подружжя вирішило покинути роботу та організувати собі тривалу подорож у 2018. Проте COVID-19 перервав відпочинок. Згодом чоловік з дружиною почали обговорювати все частіше життя окремо. Ця ідея лякала обох, але з іншої сторони давала надію на покращення.
Подорож подружжя / Фото Insider
Зараз сім'я живе окремо: Сана у Верхньому Іст-Сайді, а Аднан на Верхньому Вест-Сайді, що за 15 хвилин від дружини. У подружжя окремий бюджет, і вони бачаться кілька разів в тиждень на романтичних побаченнях.
Це справді просто змінило моє життя, а інтимні стосунки покращилися в десятки разів. Коли ми збираємося на зустріч після довгого робочого дня, ми дуже раді бачити один одного,
– зізнається жінка.
Пара живе окремо / Фото Insider