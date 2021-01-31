Катання на фламінго та романтична вечеря біля океану: як відпочиває жнець

Жнець на пляжі, який плаває на фламінго та їсть піцу? Легко! На півострові Флорида біля океану можна зустріти справжнього жнеця, який має чорний одяг і косу.

Джерело: інстаграм Смерті @iamtheswimreape

Він розважається та відпочиває, але не для того, щоб робити круті фотки.

Читайте також Як бачили жінок різні художники: вражаюча добірка картин

Про що насправді сторінка Смерті?

Інстаграм смерті створений не просто так. Річ у тому, що гибель на водах, спричинена зловживанням алкоголем на місцевих пляжах, що косить туристів і місцевих у великій кількості. Причому найчастіше гинуть молоді, але нетверезі хлопці.

Таким чином жнець вирішив нагадувати про те, що смерть завжди ходить поруч і рука об руку з міцними напоями, а океан – не іграшка.

Просто люби життя! Ха-ха. Жарт. Якщо ти приймеш тупе рішення в воді, я буду чекати. Приві-іт!

– закликає охочих смерть у себе в профілі.

Як розважається жнець

Катання на надувному фламінго

"Безкоштовні обійми всередині"

Жнець нагадує про те, що "здається законним", але насправді дуже небезпечним.

Засмага на сонці

Гідрокостюм з губками

Жнець зазначає, що не вірить у те, що про такий винахід раніше ніхто не думав.

"Зателефонуй мені"

Не хотілось би отримати таку візитку від смерті під час відпочинку на пляжі.

Трохи моторошне фото

"Плаваючий сік" від женця

Випийте кілька з них і просто розслабтесь, щоб втопитися,

– зазначила смерть.

Романтична вечеря з неромантичним підписом

Мені подобається твій наряд. Але він буде мати кращий вигляд, якщо буде пом'ятим на моєму морському дні,

– зазначив у дописі жнець.

Не можна вживати алкоголь біля води

Смерть з косою щоразу про це нагадує.

"Ти ніколи не повернеш душу"

Основна його місія – це не налякати, а дати зрозуміти, що він завжди поруч. Особливо тоді, коли ви робите якісь дурниці та не думаєте про наслідки.