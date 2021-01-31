Катання на фламінго та романтична вечеря біля океану: як відпочиває жнець

Жнець на пляжі, який плаває на фламінго та їсть піцу? Легко! На півострові Флорида біля океану можна зустріти справжнього жнеця, який має чорний одяг і косу.
Джерело: інстаграм Смерті @iamtheswimreape
Він розважається та відпочиває, але не для того, щоб робити круті фотки.
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Інстаграм смерті створений не просто так. Річ у тому, що гибель на водах, спричинена зловживанням алкоголем на місцевих пляжах, що косить туристів і місцевих у великій кількості. Причому найчастіше гинуть молоді, але нетверезі хлопці.
Таким чином жнець вирішив нагадувати про те, що смерть завжди ходить поруч і рука об руку з міцними напоями, а океан – не іграшка.
Просто люби життя! Ха-ха. Жарт. Якщо ти приймеш тупе рішення в воді, я буду чекати. Приві-іт!
– закликає охочих смерть у себе в профілі.
Жнець нагадує про те, що "здається законним", але насправді дуже небезпечним.
Жнець зазначає, що не вірить у те, що про такий винахід раніше ніхто не думав.
Не хотілось би отримати таку візитку від смерті під час відпочинку на пляжі.
Випийте кілька з них і просто розслабтесь, щоб втопитися,
– зазначила смерть.
Мені подобається твій наряд. Але він буде мати кращий вигляд, якщо буде пом'ятим на моєму морському дні,
– зазначив у дописі жнець.
Смерть з косою щоразу про це нагадує.
Основна його місія – це не налякати, а дати зрозуміти, що він завжди поруч. Особливо тоді, коли ви робите якісь дурниці та не думаєте про наслідки.