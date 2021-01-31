Жнец на пляже, который плавает на фламинго и ест пиццу? Легко! На полуострове Флорида у океана можно встретить настоящего Жнеца, который имеет черную одежду и косу.

Источник: инстаграм Смерти @iamtheswimreape

Он развлекается и отдыхает, но не для того, чтобы делать крутые фотки.

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О чем на самом деле страница Смерти?

Инстаграм смерти создан не просто так. Дело в том, что гибель на водах, вызванная злоупотреблением алкоголем на местных пляжах, косит туристов и местных в большом количестве. Причем чаще всего гибнут молодые, но нетрезвые ребята.

Таким образом жнец решил напоминать о том, что смерть всегда ходит рядом и рука об руку с крепкими напитками, а океан – не игрушка.

Просто люби жизнь! Ха-ха. Если ты примешь тупое решение в воде, я буду ждать. Приве-ет!

- призывает желающих смерть у себя в профиле.

Как развлекается жнец

Катание на надувном фламинго

"Бесплатные объятия внутри"

Жнец напоминает о том, что "кажется законным", но на самом деле очень опасным.

Загар на солнце

Гидрокостюм с губками

Жнец отмечает, что не верит в то, что о таком изобретении раньше никто не думал.

"Позвони мне"

Не хотелось бы получить такую визитку от смерти во время отдыха на пляже.

Немного жуткое фото

"Плавающий сок" от жнеца

Выпейте несколько из них и просто расслабьтесь, чтобы утонуть,

– отметила смерть.

Романтический ужин с неромантической подписью

Мне нравится твой наряд. Но он будет иметь лучший вид, если будет помятым на моем морском дне,

- отметил в заметке жнец.

Нельзя употреблять алкоголь возле воды

Смерть с косой всякий раз об этом напоминает.

"Ты никогда не вернешь душу"

Основная его миссия – это не напугать, а дать понять, что он всегда рядом. Особенно тогда, когда вы делаете какие-то глупости и не думаете о последствиях.