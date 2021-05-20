Чоловік розповів, що усі роки на службі він вставав саме о такі годині, і зберіг цю звичку навіть після звільнення. Джоко Віллінк зазначив, що "дисципліна дорівнює свободі". Тож Емма Ферберг наважилась перевірити, чи вплинуть такі ранні підйоми на її продуктивність. Дізнайтесь про результати такого рішення.

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Зазвичай дівчина прокидається о 8 ранку, щоб встигнути на роботу. Проте на наступні 5 днів вона мала інший план: ставити будильник на 4:30, снідати, робити щось корисне, одягатись і йти в офіс на 7 ранку, а лягати спати о 8 вечора.

1. Понеділок

У перший день Еммі вдалось прокинутись так рано, випрямити волосся і навіть приготувати обід на тиждень вперед! Щоправда, на роботі о 7:30 ранку нікого не було. Вже до обіду вона почала відчувати сонливість і просто не могла нічим займатись: "Я так втомилась, хоч і була досить продуктивною". Рівень енергії вона оцінила на 4 з десяти.

2. Вівторок

Другий день Емма оцінила вже на 7 з 10. Все через те, що після пробудження о такій ранній годині вона вийшла на пробіжку, і це допомогло їй залишатись в тонусі увесь наступний день.

Пробіжка дала заряд енергії на цілий день / Фото Business Insider

3. Середа

На наступний день ентузіазм журналістки трохи пішов на спад: вона змогла встати аж о 5 годині ранку. Вона нафарбувала нігті й з'ясувала один вагомий плюс у такому режимі. Її подруга живе в Ізраїлі, тож через різницю у часі їм рідко вдавалось поговорити. Проте цього ранку вони зідзвонились, а все тому, що Емма встала так рано!

Еммі вдалось поспілкуватись з подругою / Фото Business Insider

Попри те, що ввечері вона ще позаймалась спортом, весь день почувалась розбитою, зовсім не могла працювати, а заснути їй вдалось аж о 9 вечора.

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4. Четвер

У четвер журналістка почувалась набагато краще, адже нарешті зрозуміла, у чому секрет продуктивності, коли ти встаєш так рано.

Якщо ви лягаєте спати не дуже пізно, а після прокидання робите вправи, то почуватиметесь енергійно,

– розповіла журналістка

Емма відкрила секрет продуктивності / Фото Business Insider

5. П'ятниця

В останній день Емма нарешті оцінила усі переваги підйомів о 4:30 ранку. Вона змогла поговорити з мамою, яка живе у Великій Британії, а ще – влаштувати собі прекрасну ранкову прогулянку, яка просто вразила її:

Була ідеальна погода, безхмарне небо і красиве світло, О, це був сон. Кожен повинен прокинутися і побачити схід сонця на Бруклінському мосту хоч раз у житті,

– захоплено пише дівчина

Тож у п'ятницю журналістка почувалась дуже натхненно і продуктивно протягом усього дня.

Ранок на Бруклінському мості / Фото Business Insider

Результати

Після такого насиченого тижня Емма Ферберг зробила для себе кілька корисних висновків:

Вона нарешті зрозуміла, як почувають усі військові, яким доводиться так рано вставати, й усі, хто має нічні зміни: "Я пишаюсь такими людьми".



Круто усвідомлювати, що ти вже прокинувся і готовий працювати, поки всі інші сплять.



О такій ранній годині можна побачити багато прекрасних речей, як схід сонця, до прикладу.



Підйом о 4:30 дійсно може підвищити продуктивність, якщо включити до своїх ранкових ритуалів фізичну активність.

Журналістка також зізналась, що все ж 4:30 – це трохи зарано для неї. Проте такий експеримент їй однозначно сподобався і вона все ж перегляне свій звичний графік: прокидатиметься вже не о 7, як раніше, а о 6 ранку.