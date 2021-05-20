Мужчина рассказал, что все годы на службе он вставал именно в такое время, и сохранил эту привычку даже после увольнения. Джоко Виллинк отметил, что "дисциплина равна свободе" . Поэтому Эмма Ферберг решилась проверить, повлияют ли такие ранние подъемы на ее продуктивность. Узнайте о результатах такого решения.

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Обычно девушка просыпается в 8 утра, чтобы успеть на работу. Однако в последующие 5 дней у нее был другой план: ставить будильник на 4:30, завтракать, делать что-то полезное, одеваться и идти в офис на 7 утра, а ложиться спать в 8 вечера.

1. Понедельник

В первый день Эмме удалось проснуться так рано, выпрямить волосы и даже приготовить обед на неделю вперед! Правда, на работе в 7:30 утра никого не было . Уже к обеду она начала чувствовать сонливость и просто не могла ничем заниматься: "Я так устала, хоть и была достаточно продуктивной" . Уровень энергии она оценила на 4 из 10.

2. Вторник

Второй день Эмма оценила уже на 7 из 10. Все потому, что после пробуждения в столь раннее время она вышла на пробежку, и это помогло ей оставаться в тонусе весь следующий день.

Пробежка дала заряд энергии на целый день / Фото Business Insider

3. Среда

На следующий день энтузиазм журналистки немного пошел на спад: она смогла встать аж в 5 утра. Она накрасила ногти и выяснила один весомый плюс в таком режиме. Ее подруга живет в Израиле, поэтому из-за разницы во времени им редко удавалось поговорить. Однако утром они созвонились, а все потому, что Эмма встала так рано!

Эмме удалось пообщаться с подругой / Фото Business Insider

Несмотря на то, что вечером она еще позанималась спортом, весь день чувствовала себя разбитой, совсем не могла работать. А заснуть ей удалось аж в 9 вечера.

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4. Четверг

В четверг журналистка чувствовала себя гораздо лучше, ведь наконец поняла, в чем секрет продуктивности, когда ты встаешь так рано.

Если вы ложитесь спать не очень поздно, а после пробуждения делаете упражнения, то будете чувствовать себя энергично,

– рассказала журналистка

Эмма открыла секрет производительности / Фото Business Insider

5. Пятница

В последний день Эмма наконец оценила все преимущества подъемов в 4:30 утра. Она смогла поговорить с мамой, которая живет в Великобритании, а еще – устроить себе прекрасную утреннюю прогулку, которая просто поразила ее:

Была идеальная погода, безоблачное небо и красивый свет, О, это был сон. Каждый должен проснуться и увидеть восход солнца на Бруклинском мосту хоть раз в жизни,

– восторженно пишет девушка

Поэтому в пятницу журналистка была очень вдохновленной и продуктивной в течение всего дня.

Утро на Бруклинском мосту / Фото Business Insider

Результаты

После такой насыщенного недели Эмма Ферберг сделала для себя несколько полезных выводов:

Она наконец поняла, как чувствуют себя военные, которым приходится так рано вставать, и все, у кого есть ночные смены: "Я горжусь такими людьми".



Круто осознавать, что ты уже проснулся и готов работать, пока все остальные спят.



В такой ранний час можно увидеть много прекрасных вещей, как восход солнца, к примеру.



Подъем в 4:30 действительно может повысить производительность, если включить в свои утренние ритуалы физическую активность.