Взимку ми особливо сильно потребуємо домашнього тепла та затишку. Про те, як створити таку атмосферу вдома – читайте у тексті 24 Каналу.

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Запах

Запах здатен побудити в людини найприємніші спогади з минулого і надихати на надію, на сподівання кращого, на підняття настрою, життєвого тонусу. Одним із джерел створення приємного запаху є аромолампа.

До неї можна підібрати на свій вибір заспокійливий запах ефірних масел. Зокрема, хвойне масло може надихати на спогади про новорічну ялинку та теплі сімейні Різдвяні свята з безтурботного дитинства.

Дерево

Аксесуари з дерева доповнять як сучасні, так і класичні інтер’єри. Дерев’яні полиці, коробки для фотографій, іграшки на ялинку однозначно зігрівають атмосферу.

Дерево в інтер’єрі – це натуральний матеріал, який легко переробляється та не містить шкідливих домішок і наповнює простір запахом лісу.

Зробити інтер’єр емоційним і живим можна за допомогою текстур, приємних кольорів і плавних форм. Дерево в цьому плані ідеальне: його приємно чіпати, розглядати і навіть нюхати.

Освітлення

Якщо сидячи на кухні, освітленій холодними лед-лампами, ви відчуваєте себе як на допиті, а не на сімейній вечері, то час їх замінити. Краще обирати лампи із теплим світлом.

Щоб додати інтер’єру атмосферу свята, можна скористатися гірляндами та LED-стрічками. Останні, наприклад, можна пустити периметром кімнати й вони своїм неяскравим світлом вже створять приємний акомпанемент.

Їх можна пустити вздовж вікна, викласти хитромудрою формою на стіні або складати з ними цікаві композиції.

Зелень

Звичайно, потрібно врахувати, що живі рослини потребують відповідного догляду. В іншому випадку пожовклі листки та опалі квіти лише нагнітатимуть і засмучуватимуть. Не варто забувати про полив або ж можна організувати автоматичну систему зрошування.

Ще один хороший та менш витратний варіант – сухоцвіти. Вони можуть зберігати свій вигляд роками без найменшого догляду. Сухоцвіти стануть приємним нагадуванням про минуле літо.

Плетіння, килими і текстилі

Зігріває найбільше плетіння, створене власними руками. Теплий плед та капці, плетена безрукавка, в’язані шкарпетки… Все це не лише зігріває, але додає душевного спокою.

Що створює затишок в домі? В першу чергу – внутрішнє відчуття тепла. Воно може вмить зникнути при дотику босих ніг об холодну підлогу. Тому важливо постелити килими на підлогу, щоб вона була теплою.

Кольорова гама

Численні дослідження показали, що кольори надають психологічний вплив. Колір шпалер або фарби на стінах здатний змінювати наш настрій. Якщо яскраві і соковиті відтінки активізують та напружують увагу, то ніжна пастельна гамма заспокоює, налаштовує на відпочинок і знімає напругу.

Більшість дизайнерів радять використовувати теплу колірну палітру для стін: так званий "сатиновий блиск", кремово-білий, м’який персиковий або червонувато-коричневий.

Аксесуари

Картини повинні сприяти позитивному настрою. Нехай на них буде зображено сонячний краєвид берега Італії або натюрморт з соковитих фруктів. Не вішайте їх дуже високо, щоб картини було зручно розглядати, і стежте, щоб вони поєднувалися за стилем.

Рамки з фотографіями допоможуть наповнити ваш будинок приємними спогадами і душевним теплом.

Сувеніри – незвичайні речі, привезені із закордонних поїздок, а може, подаровані кимось із близьких. Це дрібниці, дорогі вашому серцю. Без таких пам’ятних дрібничок будь-який інтер’єр буде німим і бездушним.