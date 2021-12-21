Проте і з ними трапляють курйози, які згодом ще довгий час обговорює світ. Ми зробили добірку зіркових падінь, які трапились на червоних доріжках під прицілом фотографів та сотень глядачів.

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Зіркові падіння на червоних доріжках

Емма Томпсон

Емма Томпсон вміє посміятись над собою. Навіть такий конфуз, як падіння під час церемонії в Китайському театрі TCL на очах у зірок, гостей та фотографів, не зіпсував настрій. Акторка вміло перетворила цю ситуацію у кумедну.



Емма Томпсон вміє посміятись над собою / Фото WIREIMAGE

Хелен Міррор

Не втримала рівновагу і Хелен Міррор, яка не змогла подолати сходинки в розкішній зеленій сукні.



Падіння Хелен Міррор / Фото People

Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі теж потрапила у конфузну ситуацію і спіткнулась на сходах. Вона обрала для червоної доріжки пишну сукню, яка її підвела. Зірка не розчарувалась, а посміялась із ситуації.



Конфуз Хайден Панеттьєрі на червоній доріжці / Фото Splash news online

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Дженніфер Лоуренс

Розляглась на сходах і акторка Дженніфер Лоуренс, яка якраз прямувала на сцену за статуеткою "Оскар". Такий конфуз траплявся із зіркою на цій події не раз.



Дженніфер Лоуренс впала під час виходу на сцену / Фото Getty images

Вже наступного року акторка обрала менш пишну сукню, але це її не врятували від чергового курйозу. Проте цього разу зірка втратила рівновагу ще до того, як встигла дійти до сцени. Вона спіткнулась на червоній доріжці, коли вирішила помахати своїм шанувальникам.

Дженніфер Гарнер

У 2006 році підбори підвели голлівудську акторку Дженніфер Гарнер. Ексдружина Бена Аффлека перечепилась за розкішне довге вбрання і ледь не впала. Це трапилось під час виходу на сцену для вручення "Оскара".



Дженніфер Гарнер перечепилась під час виходу на сцену / Фото Getty images

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Тіна Фей і Емі Барнс

На перший погляд здається, що ці дівчата точно переборщили з коктейлями, проте це не так. Тіна Фей і Емі Барнс хотіли виглядати якнайкраще на публіці і обрали розкішні довгі вбрання для церемонії Emmy Awards у 2013 році. Вихід акторок на сцену був ефектним та незабутнім, адже вони обидві впали.



Тіна Фей і Емі Барнс на церемонії Emmy Awards / Фото Pinterest