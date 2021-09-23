Знайшов обручку в руїнах: чоловік зробив коханій пропозицію біля їх згорілого будинку

Американець знайшов найкращий спосіб підбадьорити свою дівчину після того, як вони пережили нічну пожежу. Він став на одне коліно і запропонував їй вийти за нього заміж просто поруч із залишками їх помешкання.

Житель Північної Кароліни, Шон Метьюс та його дівчина Келлі Стенлі, саме святкували річницю переїзду у їх новий будинок. У цей день чоловік хотів зробити романтичну пропозицію коханій, у їх сімейному гніздечку, проте пожежа у домі перевернула всі його плани.

Читайте також Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show

Пожежа знищила майже всі речі пари

Приблизно опів на 7 вечора, коли вони святкували річницю у ресторані неподалік, сусід подзвонив Шону і стурбовано повідомив, що ґанок їх будинку охоплений вогнем. Перелякана пара поспішила додому, адже переживали за свого 13-річного песика Мемфіс, який міг бути закритий у будинку.

Вже під'їжджаючи до свого кварталу вони могли оцінити весь масштаб пожежі: "Ми були, мабуть, за 10 хвилин від дому, коли побачили у повітрі стовп чорного диму", – каже Шон.

Сусіди викликали пожежників і запобігли вибуху у будинку / Фото Fox News

На щастя, сусіди не розгубились: вони не тільки викликали пожежників, а ще й перекрили газ, щоб не допустити вибуху. Також з'ясувалось, що двері у гараж, де був їх песик, залишились відкритими, тож сусіди врятували й песика пари. Шон та Келлі були вражені такою єдністю їх сусідів.

Коли приїхали пожежники та загасили вогонь, парі дозволили зайти до будинку та забрати речі, які ще вціліли після вогню та води. Зайшовши до помешкання, Шон та Келлі зрозуміли, що втратили майже все своє майно.

Усі речі пари згоріли у пожежі / Фото GoFoundMe

Усі речі пари згоріли у пожежі / Фото Fox News

Втім, дещо все-таки вдалось врятувати. Дівчина знайшла серед уламків свою Біблію, а її партнер зміг знайти обручку, яку він приготував для Келлі та тримав у сейфі, через що вона й вціліла.

Хлопець вирішив не втрачати момент

Після цієї жахливої ночі Шон був настільки вражений, що вирішив зробити те, чого його дівчина аж ніяк не очікувала. Попри те, що він уявляв собі пропозицію зовсім інакше, він зрозумів, що більш емоційного моменту може вже й не бути.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Хлопець зібрав усіх сусідів і виступив зі зворушливою промовою, дякуючи всім небайдужим за допомогу. Проте потім він трохи змінив тему і звернувся до дівчини:

Він тільки почав розповідати про те, як ми побудували цей будинок минулого року. Я тоді цього не знала, але він розповів, що дуже хотів зробити мені пропозицію саме в будинку, тому що він так багато для нас означає,

– згадує дівчина

Після цього Шон став на коліно просто поруч зі згарищем, яке раніше було їх помешканням, і запропонував Келлі вийти за нього заміж. Після усього пережитого, зворушена кохана погодилась стати його дружиною.

Чоловік зробив дівчині пропозицію після того, як їх будинок згорів / Фото Fox News

Вони могли загинути

Пожежники ще не встановили точну причину займання, проте переконані: якби пара у цей момент спала, то могла й не вижити у цій пожежі. Усе через те, що пожежна сигналізація не спрацювала у момент, коли вогонь був ще на ґанку.

Цікаво Все вилетіло з рук: мережу розчулило відео зустрічі бабусі з онукою-військовою

Після жахливої й водночас щасливої ночі Шон та Келлі жили то в готелях, то у своїх родичів, а зараз зупинились у друзів. Пізніше вони планують винаймати квартиру, поки їх будинок не відновлять. Після пожежі у всіх було двояке відчуття:

Люди не знають, що казати нам. Вони кажуть: "Вибачте, що втратили будинок, але вітаю". Ми відчуваємо те саме,

– зізналась Келлі

Проте радісна подія допомогла закоханим зараз зосередитись на позитивних моментах замість того, щоб постійно думати про трагедію.