Житель Северной Каролины, Шон Мэтьюс и его девушка Келли Стэнли, как раз праздновали годовщину переезда в их новый дом. В этот день мужчина хотел сделать романтическое предложение любимой, в их семейном гнездышке, однако пожар в доме перевернула все его планы.

Читайте также Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

Пожар уничтожил почти все вещи пары

Примерно в половине 7 вечера, когда они праздновали годовщину в ресторане неподалеку, сосед позвонил Шону и сообщил, что крыльцо их дома охвачен огнем. Испуганная пара поспешила домой, ведь переживали за своего 13-летнего пса Мемфиса, который мог быть закрыт в доме.

Уже подъезжая к своему кварталу они могли оценить весь масштаб пожара: "Мы были, вроде, в 10 минутах от дома, когда увидели в воздухе столб черного дыма", – говорит Шон.

Соседи вызвали пожарных и предотвратили взрыв в доме / Фото Fox News

К счастью, соседи не растерялись: они не только вызвали пожарных, но и перекрыли газ, чтобы не допустить взрыва. Также выяснилось, что дверь в гараж, где был их пес, остались открытыми, поэтому соседи спасли и собачку пары. Шон и Келли были поражены таким единством их соседей.

Когда приехали пожарные и потушили огонь, паре разрешили зайти в дом и забрать вещи, которые еще уцелели после огня и воды. Зайдя в помещение, Шон и Келли поняли, что потеряли почти все свое имущество.

Все вещи пары сгорели в пожаре / Фото GoFoundMe

Все вещи пары сгорели в пожаре / Фото Fox News

Впрочем, кое-что все же удалось спасти. Девушка нашла среди обломков свою Библию, а ее партнер смог найти обручальное кольцо, которое он приготовил для Келли и хранил в сейфе, из-за чего оно и уцелела.

Парень решил не терять момент

После этой ужасной ночи Шон был настолько потрясен, что решил сделать то, чего его девушка никак не ожидала. Несмотря на то, что он представлял себе предложение совсем иначе, он понял, что более эмоционального момента может и не быть.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Парень собрал всех соседей и выступил с трогательной речью , благодаря всех неравнодушных за помощь. Однако затем он немного изменил тему и обратился к девушке:

Он начал говорить о том, как мы построили этот дом в прошлом году. Я тогда этого не знала, но он рассказал, что очень хотел сделать мне предложение именно в доме, потому что он так много для нас значит,

– вспоминает девушка

После этого Шон стал на колено просто рядом с руинами , которые еще недавно были их домом, и предложил Келли выйти за него замуж. После всего пережитого, тронутая любимая согласилась стать его женой.

Мужчина сделал девушке предложение после того, как их дом сгорел / Фото Fox News

Они могли погибнуть

Пожарные еще не установили точную причину возгорания, однако убеждены: если бы пара в этот момент спала, то могла и не выжить в этом пожаре. Все потому, что пожарная сигнализация не сработала в момент, когда огонь был еще на крыльце.

Интересно Все вылетело из рук: сеть растрогало видео встречи бабушки с внучкой-военной

После ужасной и одновременно счастливой ночи Шон и Келли жили то в гостиницах, то у своих родственников, а сейчас остановились у друзей. Позже они планируют снимать квартиру, пока их дом не восстановят. После пожара у всех было двоякое ощущение:

Люди не знают, что говорить нам. Они говорят: "Простите, что потеряли дом, но поздравляю". Мы чувствуем то же самое,

– призналась Келли