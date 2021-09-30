Знайте міру: чи справді багато вільного часу роблять людину щасливішою

Через постійну зайнятість та напружений графік людина може й справді почуватись нещасно. Проте багато вільного часу – це інша крайність, яка не допоможе почуватись краще. Вчені дізналась, де та сама "золота середина".

Американські дослідники провели масштабне дослідження в ході якого з'ясували, що навіть кількість вільного часу має свою межу. Для цього вони опитали 35 тисяч респондентів про те, скільки і як вони проводять час поза роботою та іншими важливими справами.

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Скільки потрібно вільного часу для гарного самопочуття

І справді, дослідники виявили, що люди, які мали кілька вільних годин на день, почувались спокійніше ніж ті, чий графік розписаний похвилинно з ранку і до ночі. Проте й тут виявилось одне "але": якщо людина 5 і більше годин не займалась роботою чи іншими значущими справами, вона починала почуватись набагато гірше.

Тож вчені зробили висновок, що забагато вільного часу – це також погано. В середньому людині потрібно лише 2-3 години на день для відпочинку від щоденних задач. Однак це ще не все: значення має й те, як саме ви проводите ці кілька годин.

Багато вільного часу – також не надто добре / Фото Unsplash

Важлива не кількість, а якість

Надмірна зайнятість може викликати втому й стрес, про це знають всі. А от про те, що такий самий стан може спричинити й надмірна кількість вільного часу, здогадується вже менше людей.

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В рамках дослідження вчені провели ще серію невеличких експериментів. В одному з них вони попросили учасників уявити, що у щодня гарантовано є 3-7 вільних годин на день. На що вони їх витрачали б?

Погодьтесь, є різниця між тим, щоб 2-3 години десь гортати стрічку соцмережі чи цей самий час – займатись фізичними вправами чи іншим продуктивним заняттям. Учасники дослідження визнали, що почувались би погано, якби весь вільний час витрачали б, до прикладу, на перегляд телевізору, чи на інші справи, які не приносять ніякого результату.

Люди почуваються гірше, якщо непродуктивно проводять час / Фото Unsplash

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Для кожного продуктивність – різне поняття

Тобто з'ясувалось, що багато вільного часу щодня, який потрібно заповнити самому – це не так вже й добре, як здавалось на перший погляд. Тому навіть в цій частині дня дослідники також радять не лежати безцільно на ліжку:

Коли люди стикаються з надмірною кількістю вільного часу, наприклад, після виходу на пенсію або втрати роботи, їм все одно корисно проводити цей час з користю. Марісса Шаріф Асистент кафедри маркетингу у Вортонській школі та автор статті

До прикладу, заняття спортом, читанням, в'язанням чи просто прогулянка – це вже справи, під час яких ви й відпочиваєте і не картаєте себе за те, що непродуктивні сьогодні.

Водночас вчені зазначають, що мета такого вільного часу – турбота про себе, а не думки про те, скільки всього корисного ви могли сьогодні зробити. Тому якщо ви почуватиметесь натхненно після перегляду улюбленого серіалу – приділіть цей час такому заняттю.