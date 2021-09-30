Американские исследователи провели масштабное исследование в ходе которого выяснили, что даже количество свободного времени имеет свой предел. Для этого они опросили 35 тыся респондентов о том, сколько и как они проводят время вне работы и других важных дел.

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Сколько нужно свободного времени для хорошего самочувствия

И действительно, исследователи обнаружили, что люди, у которых было несколько свободных часом в день, чувствовали себя спокойнее чем те, чей график расписан поминутно с утра и до ночи. Однако и здесь оказалось одно "но": если человек 5 и более часов не занимался работой или другими значимыми делами, он начинал чувствовать себя гораздо хуже.

Поэтому ученые сделали вывод, что много свободного времени – это тоже плохо. В среднем человеку нужно лишь 2-3 часа в день для отдыха от повседневных задач. Однако это еще не все: значение имеет и то, как вы проводите эти несколько часов.

Много свободного времени – также не слишком хорошо / Фото Unsplash

Важно не количество, а качество

Чрезмерная занятость может вызвать усталость и стресс , об этом знают все. А вот о том, что такое же состояние может вызвать и чрезмерное количество свободного времени, догадывается уже меньше людей.

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В рамках исследования ученые провели еще серию небольших экспериментов. В одном из них они попросили участников представить, что у них в день гарантированно есть 3-7 свободных часов в день. На что они их тратили бы?

Согласитесь, есть разница между тем, чтобы 2-3 часа листать ленту соцсети или это же время – заниматься физическими упражнениями или другим продуктивным занятием. Участники исследования признали, что чувствовали бы плохо, если бы все свободное время тратили бы, к примеру, на просмотр телевизору, или на другие дела, которые не приносят никакого результата.

Люди чувствуют себя хуже, если непродуктивно проводят время / Фото Unsplash

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Для каждого продуктивность – разное понятие

То есть выяснилось, что много свободного времени ежедневно , который нужно заполнить самому – это не так уж и хорошо, как казалось на первый взгляд. Поэтому даже в этой части дня исследователисоветуют не лежать бесцельно на кровати:

Когда люди сталкиваются с избыточным количеством свободного времени, например, после выхода на пенсию или потери работы, им все равно полезно проводить это время с пользой. Марисса Шариф Ассистент кафедры маркетинга в Уортонський школе и автор статьи

К примеру, занятия спортом, чтение, вязание или просто прогулка – это уже дела, во время которых вы и отдыхаете и не корите себя за то, что непродуктивны сегодня.