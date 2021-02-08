Золоте, залізне, червоне: чому весілля так дивно називають — частина 2

Сталеве, срібне, кришталеве й навіть перлинове — кожне весілля має свою унікальну та подекуди зовсім несподівану назву. Поїхали розбиратися, чому вони так називаються.
Джерело: 24 канал
У попередній частині матеріалу ми пояснили, звідки взялися ці назви, та детально розповіли про перші 10 років весілля. Тож на черзі – наступні річниці.
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Ваші стосунки стали схожими на сталь – вони міцні та надзвичайно красиві.
Ця річниця – чудова нагода нагадати собі, що стосунки мають бути блискучими як нікель. Не забувайте піклуватися один про одного та вирішувати всі спільні проблеми.
Ви вже стільки всього пройшли разом із коханою людиною! Але пам’ятайте – шлюб може бути тонким як мереживо, тому цінуйте стосунки із вашою другою половинкою.
Агат – це прекрасний мінерал, який символізує процвітання та щастя. Ваш шлюб уже достатньо міцний та тривалий, тому ви зможете пройти через будь-які випробування.
Яка у вас річниця шлюбу? / Фото Pixabay
Кришталь – дуже міцний та надзвичайно "чистий" матеріал. Таким має бути ваш шлюб після 15 років разом.
Порцеляна – легкий і вишуканий матеріал. Та водночас дуже крихкий. Подружжя має цінувати один одного, адже в цей момент є ризик, що шлюб може просто "розбитися".
25 спільних років – це перший серйозний ювілей у подружньому житті. Срібло символізує ваші міцні та нерозривні стосунки, які вже тривають чверть століття.
25 років – один із найбільш значних ювілеїв у шлюбі / Фото Pixabay
Стосунки після 30 років спільного життя мають бути схожими на красиві перлини. Вони символізують чистоту, кохання та справжню бездоганність.
Найголовніша особливість коралів – вони швидко розростаються. Після 35 років спільного життя у вас буде величезна сім’я – із внуками, а можливо й правнуками.
Погляньте на цей камінь – його червоні кольори просто заворожують. Рубін символізує ваші щирі почуття один до одного, які вже ніколи не погаснуть.Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
Сапфір – це знаменитий камінь кохання, який захищає від зла. Ви маєте оберігати один одного та допомагати впоратися із різними проблемами.
Золото – один із найцінніших металів у світі. Ваші стосунки пройшли через неймовірні випробування, але не згасли з часом. Вони стали такими ж цінними як золото.
50 років разом – це просто неймовірно / Фото Pixabay
Ваші почуття один до одного досі наповнені теплом та яскравими емоціями – саме це символізує неповторний смарагд.
Ваші стосунки та почуття тепер настільки нерозривні, що стали схожими на діамант – один із найтвердіших каменів у світі.
Значення цієї річниці дещо перегукується із діамантовим весіллям. Воно символізує неймовірну міцність вашого шлюбу.
Цього дня вся велика родина збирається разом, щоби подякувати подружжю за те, що вони привели їх у цей світ.
Найрідкісніші річниці весілля / Фото Pixabay
Це надзвичайно рідкісна річниця. Дуб символізує вічність вашого кохання, яке не спинять жодні негаразди.
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90 років разом. Не дивно, що цю річницю символізує граніт – надзвичайно тверда та міцна порода.
Це взагалі можливо? Ми віримо, що так!