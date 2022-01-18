Зустріч затягнулася: дівчина після побачення наосліп застрягла вдома у незнайомця через локдаун

30-річна Вон з центрального Китаю напередодні Місячного Нового року запланувала на вечір 5 побачень наосліп з чоловіками, яких обрала у спеціальному додатку для знайомств. Проте сталося не так, як гадалося.

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З усіх намічених побачень дівчина відвідала лише одне, яке затягнулося на тривалий термін. Хлопець, з яким була запланована зустріч у той вечір, вирішив продемонструвати Вон свої кулінарні навички і запросив її до себе додому. Але побачення наосліп перетворилося з короткої вечері в багатоденне проживання з незнайомим чоловіком у нього вдома.

У місті Чженчжоу, в якому проходила зустріч, спостерігалося зростання числа випадків захворювання на COVID-19. З метою стримання поширення вірусу влада оголосила жорсткий локдаун. Таким чином Вон опинилася у "пастці".

Відразу після того, як я приїхала до Чженчжоу, стався спалах, і його громада була заблокована, тож я не змогла виїхати,

– розповіла китаянка.

Дівчина після побачення наосліп застрягла вдома у незнайомця / Фото скриншот з відео

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Чоловіку не залишилося нічого, окрім як поселити дівчину в себе на декілька днів – він постелив їй ліжко, готував їжу. Від нудьги Вон почала записувати невеликі відеоблоги про їхнє спільне життя, що зробило її популярною у соцмережах. У своїх коротких роликах вона розповідає, що її співмешканець непоганий, хоча готує він не дуже смачно, проте підкреслила, що цінує його старання.

Я просто сплю, поки не прокинуся природним чином. Він не скаржиться на мою лінь. Крім того факту, що він німий, як дерев'яний манекен, все інше досить добре. Він сказав мені менш як 10 речень за цілий день. Хіба я йому не подобаюся?

– поділилася Вон.

Дівчина після побачення наосліп застрягла вдома у незнайомця через локдаун: дивитись відео

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Невідомо, чи проживає ще жінка в будинку чоловіка, чи вже покинула його. Проте побажаємо їм обом терпіння.