"Освіжити" свій зовнішній вигляд – завжди прекрасна ідея. Чоловіки явно не пошкодували, що наважилися на такі зміни. Не забудьте переглянути останню фотографію: там хлопець настільки змінився, що його, мабуть, не впізнали навіть найближчі люди.
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"Дуже складно було ходити з таким волоссям у спеку. Був змушений підстригтися"
Фото reddit mfvicli
Хлопець два роки відрощував волосся, щоб віддати його на благодійність!
Фото reddit njhcomposer
Красиво!
Фото reddit some_dude1234
Хлопець вирішив стати військовим, тому підстриг волосся
Фото reddit Nice-Scene-4342
Прощавай!
Фото reddit jao_vitu_bunitu
Хлопець явно задоволений
Фото reddit ZeroTransPat
Як краще?
Фото reddit _N_O_P_E_
"Сумував трішки, тому вирішив змінити щось"
Фото reddit latenightesomeone
Ого!
Фото reddit badlybrave
Так, це одна й та сама людина
Фото reddit kostilicious42