"Освежить" свой внешний вид – всегда прекрасная идея. Мужчины явно не пожалели, что решились на такие изменения. Не забудьте посмотреть последнюю фотографию: там парень настолько изменился, что его, видимо, не узнали даже самые близкие люди.
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"Очень сложно было ходить с такими волосами в жару. Был вынужден подстричься"
Фото reddit mfvicli
Парень два года отращивал волосы, чтобы отдать их на благотворительность!
Фото reddit njhcomposer
Красиво!
Фото reddit some_dude1234
Парень решил стать военным, поэтому подстриг волосы
Фото reddit Nice-Scene-4342
Прощай!
Фото reddit jao_vitu_bunitu
Парень явно доволен
Фото reddit ZeroTransPat
Как лучше?
Фото reddit _N_O_P_E_
"Грустил немного, поэтому решил изменить кое-что"
Фото reddit latenightesomeone
Ого!
Фото reddit badlybrave
Да, это один и тот же человек
Фото reddit kostilicious42