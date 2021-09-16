10 чоловіків, які попрощалися із довгим волоссям: круті перевтілення

Ці чоловіки роками відрощували своє розкішне волосся і таки наважилися його зістригти. Результат вийшов дійсно крутим: лише погляньте, як цікаво змінилися герої нашої добірки.

"Освіжити" свій зовнішній вигляд – завжди прекрасна ідея. Чоловіки явно не пошкодували, що наважилися на такі зміни. Не забудьте переглянути останню фотографію: там хлопець настільки змінився, що його, мабуть, не впізнали навіть найближчі люди.

Цікаво Фестивалі вина: чому це важливо?

"Дуже складно було ходити з таким волоссям у спеку. Був змушений підстригтися"

Фото reddit mfvicli

Хлопець два роки відрощував волосся, щоб віддати його на благодійність!

Фото reddit njhcomposer

Красиво!

Фото reddit some_dude1234

Хлопець вирішив стати військовим, тому підстриг волосся

Фото reddit Nice-Scene-4342

Прощавай!

Фото reddit jao_vitu_bunitu

Хлопець явно задоволений

Фото reddit ZeroTransPat

Як краще?

Фото reddit _N_O_P_E_

"Сумував трішки, тому вирішив змінити щось"

Фото reddit latenightesomeone

Ого!

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна

Фото reddit badlybrave

Так, це одна й та сама людина

Фото reddit kostilicious42