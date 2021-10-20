Користувачі Reddit змогли перемогти у затяжній "битві" з облисінням. Вони поділилися результатами, які справді вражають! Тепер ці чоловіки почувають себе щасливо.

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Хлопцю пересадили волосся

Фото reddit Chacal_EsP

Звісно, перед тим, як почати боротьбу з облисінням, потрібно ретельно вивчити це питання. Але не займайтеся самолікуванням, краще зверніться за консультацією до спеціаліста – трихолога!

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Було – стало

Фото reddit Sufficient-Assistant

Ось і кучері!

Фото reddit mrlevizzle

Чудовий результат!

Фото reddit hemantch

Ще один приклад пересадки волосся

Фото reddit chewbaccanal

Вау!

Фото reddit SolutionDifficult127

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.

До – після

Фото reddit lighteningcrashes14

Круто!

Фото reddit Hungry-Ferret-6174

4 місяці процедур – і ось результат!

Фото reddit RichDAiLLesT1

Чудово!

Фото reddit manlycoffee