Користувачі Reddit змогли перемогти у затяжній "битві" з облисінням. Вони поділилися результатами, які справді вражають! Тепер ці чоловіки почувають себе щасливо.
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Хлопцю пересадили волосся
Фото reddit Chacal_EsP
Звісно, перед тим, як почати боротьбу з облисінням, потрібно ретельно вивчити це питання. Але не займайтеся самолікуванням, краще зверніться за консультацією до спеціаліста – трихолога!
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Було – стало
Фото reddit Sufficient-Assistant
Ось і кучері!
Фото reddit mrlevizzle
Чудовий результат!
Фото reddit hemantch
Ще один приклад пересадки волосся
Фото reddit chewbaccanal
Вау!
Фото reddit SolutionDifficult127
До – після
Фото reddit lighteningcrashes14
Круто!
Фото reddit Hungry-Ferret-6174
4 місяці процедур – і ось результат!
Фото reddit RichDAiLLesT1
Чудово!
Фото reddit manlycoffee